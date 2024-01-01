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*Лидер ICED EARTH посидит до осени 75
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 69
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Kamelot

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Гитарист KAMELOT о любви к SAVATAGE, CRIMSON GLORY



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THOMAS YOUNGBLOOD в недавнем интервью рассказал о том, кем восторгался в детстве:

«Я вырос, наблюдая за местными группами Savatage (Avatar) и Crimson Glory, а также Saigon Kick. Увидев их вживую, а затем выехав за пределы Флориды, я обрел вдохновение. Конечно, я также любил Maiden, Priest, Rush и других. Я также любил классическую гитару Segovia. Я хотел использовать это в Kamelot с самого первого дня. После первого альбома я также увлекся нью-эйджем, и это было то, что мне нужно было добавить в Kamelot. Кроме того, еще до гитары я играл на саксофоне. Однажды мне попался альбом Switched on Bach, это был первый классический фьюжн, который я когда-либо слышал. Это было еще до появления интернета (смеется)».

Когда вы только создали группу, у вас, должно быть, было определенное видение и набор целей. Насколько фактическая эволюция и опыт группы соответствовали вашему первоначальному видению?

«Каждый шаг был эволюцией и вехой, и в целом я доволен каждым альбомом. Последний альбом, The Awakening, превзошел все предыдущие по попаданию в чарты (Топ-2 США, Топ-10 Германии), но нам еще предстоит достичь многих целей. Наши концерты стали тем, чем я могу гордиться, и мы хотим, чтобы каждый фанат уходил с надеждой на следующий визит. Наша цель — более масштабные, чем когда-либо, постановки и мероприятия, мы планируем сделать шоу еще более захватывающим»

KAMELOT Guitarist THOMAS YOUNGBLOOD Names SAVATAGE, CRIMSON GLORY And SAIGON KICK As Influences - "Seeing Them Live And Then Expanding Beyond Florida Gave Me Inspiration"




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