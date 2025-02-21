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*CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он ... 20
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Kamelot

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|||| сегодня

Барабанщик KAMELOT запустил свой стриминг



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Барабанщик KAMELOT Alex Landenburg и гитарист MENTALIST Peter Moog запустили давно анонсированный стриминг ROKK, который называет себя «идеальной платформой потокового вещания для всего тяжелого и сурового, с превосходным качеством звука и, наконец, справедливым вознаграждением для артистов».

По словам двух музыкантов, «ROKK — это первый сервис, который предлагает прямую поддержку артистов из вашей любимой группы или любимого музыканта прямо в приложении. Справедливый музыкальный стриминг, от артистов для артистов и настоящих фанатов музыки!»

Специальное стартовое предложение, бесплатный пробный месяц для знакомства с платформой, уже доступно с эксклюзивной вступительной ценой: €8,99 в месяц в течение первых трех месяцев после пробного месяца, после чего применяется стандартная цена €10,99 в месяц. По словам Landenburg и Moog, «нет никаких обязательств», и вы можете отказаться в любое время.

Предложение и сниженная цена доступны только при регистрации и подписке через сайт ROKKweb. Предложение действительно до 31 марта.




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КомментарииСкрыть/показать 14 )

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21 фев 2025
AnyMetalYouLike
ееее роккк
Like!2
21 фев 2025
Вашингтон Ирвинг
интересно, кто уйдет со спотифая на рокк, который в 2 раза дороже
Like!1
21 фев 2025
Lord Iscariah
Мне вообще похер на все эти сервисы стриминговые. Я по старинке скачиваю МП3 архив и слушаю на компе в винампе или на телефоне через мобильный проигрыватель.
Like!2  Dislike!1
21 фев 2025
g
gravitgroove
Lord Iscariah, во всяком случае ты избавлен от тревоги, что без интернета ты останешься без музыки.
21 фев 2025
C
Crane76
Lord Iscariah, я вообще кассеты слушаю
21 фев 2025
father
Lord Iscariah, я в последнее время диски периодически покупаю. Даже не включаю:) Но теоретически я всегда могу зарядить CD и слухануть музло, как много лет назад. Приколы с пропаданием музыки с площадок порядком заебали.
21 фев 2025
Вашингтон Ирвинг
father, идеальный вариант - собственное облако. Что нравится, то и заливаешь туда. Я комбинирую - заливаю на своё облако ту музыку, которой нет на стримингах. У меня ничего не пропадало, но хочется слушать то, чего там и не было никогда. Пару месяцев назад открыл потрясную группу Comsat Angels, а её студийных записей нет ни на одном облаке, так что залил на своё
21 фев 2025
Lord Iscariah
father, диски я раньше покупал, а потом понял, что нахуй это надо. Во-первых, часть из них тоже не слушал, так и лежали в запакованном виде для коллекции, часть конечно рипал на комп. Скопилась тонна этого говна, что уже складывать некуда стало. В итоге все почти распродал к чертям.
Like!1
21 фев 2025
father
Lord Iscariah, ну я пока на этапе периодических покупок. И на концертах есть, на чём автограф попросить оставить:)
21 фев 2025
g
gravitgroove
С точки зрения инициативы достойно отплатить коллегам данный потуг вызывает уважение, но не более. Не каждый артист имеет права на свое творчество, да и не все слушатели при понятии поддержки и уважения групп, чью музыку они слушают. В основном люди о собственной зоне комфорта заботятся, так что со Спотифай им людей не переманить, разве что тех, кто готов платить трижды и более раз за одно и тоже.
21 фев 2025
Орион
Всё, проблема решена
21 фев 2025
D
Dem0niac
Moog - хорошие синтезаторы.
  Dislike!1
21 фев 2025
Rocky Wolfsson
Рокк Ебол...
21 фев 2025
Вашингтон Ирвинг
лучше бы запустили свой сюрстрёмминг

просмотров: 364

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