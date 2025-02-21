Барабанщик KAMELOT запустил свой стриминг

Барабанщик KAMELOT Alex Landenburg и гитарист MENTALIST Peter Moog запустили давно анонсированный стриминг ROKK, который называет себя «идеальной платформой потокового вещания для всего тяжелого и сурового, с превосходным качеством звука и, наконец, справедливым вознаграждением для артистов».
По словам двух музыкантов, «ROKK — это первый сервис, который предлагает прямую поддержку артистов из вашей любимой группы или любимого музыканта прямо в приложении. Справедливый музыкальный стриминг, от артистов для артистов и настоящих фанатов музыки!»
Специальное стартовое предложение, бесплатный пробный месяц для знакомства с платформой, уже доступно с эксклюзивной вступительной ценой: €8,99 в месяц в течение первых трех месяцев после пробного месяца, после чего применяется стандартная цена €10,99 в месяц. По словам Landenburg и Moog, «нет никаких обязательств», и вы можете отказаться в любое время.
Предложение и сниженная цена доступны только при регистрации и подписке через сайт ROKKweb. Предложение действительно до 31 марта.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).