сегодня



Барабанщик KAMELOT запустил свой стриминг



Барабанщик KAMELOT Alex Landenburg и гитарист MENTALIST Peter Moog запустили давно анонсированный стриминг ROKK, который называет себя «идеальной платформой потокового вещания для всего тяжелого и сурового, с превосходным качеством звука и, наконец, справедливым вознаграждением для артистов».



По словам двух музыкантов, «ROKK — это первый сервис, который предлагает прямую поддержку артистов из вашей любимой группы или любимого музыканта прямо в приложении. Справедливый музыкальный стриминг, от артистов для артистов и настоящих фанатов музыки!»



Специальное стартовое предложение, бесплатный пробный месяц для знакомства с платформой, уже доступно с эксклюзивной вступительной ценой: €8,99 в месяц в течение первых трех месяцев после пробного месяца, после чего применяется стандартная цена €10,99 в месяц. По словам Landenburg и Moog, «нет никаких обязательств», и вы можете отказаться в любое время.



Предложение и сниженная цена доступны только при регистрации и подписке через сайт ROKKweb. Предложение действительно до 31 марта.







+2 -0



( 14 ) просмотров: 364

