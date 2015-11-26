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Manowar

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25 май 2016 : 		 MANOWAR готовы сказать «прощай»

8 фев 2016 : 		 Басист MANOWAR о Лемми

25 янв 2016 : 		 Видео с выступления MANOWAR

6 дек 2015 : 		 Новое видео MANOWAR

4 дек 2015 : 		 Концертное видео MANOWAR

6 сен 2014 : 		 MANOWAR возвращаются в студию

12 мар 2014 : 		 Лучшие моменты из тура MANOWAR по США

15 янв 2014 : 		 Обложка нового релиза MANOWAR

21 дек 2013 : 		 Новый релиз MANOWAR выйдет в феврале

18 ноя 2013 : 		 Фрагмент нового трека MANOWAR

8 ноя 2013 : 		 MANOWAR объединили усилия с HAMILTON'ом STERLING'ом
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Переиздания MANOWAR выйдут весной



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MANOWAR с сегодняшнего дня начнут продажу на своих концертах обновленных версий классических альбомов "Into Glory Ride" и "Hail To England" в новом варианте: "Into Glory Ride Imperial Edition MMXIX" и "Hail To England Imperial Edition MMXIX" были бережно перенесены с аналоговых лент и переведены в звучание в формате 96kHz — это добавило звучанию классику глубины, мощи и качества. Пересведением материала с использованием 27000-ваттных мониторов занимался Ronald Prent, ремастеринг проводил Darcy Proper, а Imperial Edition станут очередным заявлением MANOWAR для своих преданных поклонников: королевские стандарты звукового блаженства.

На цифровые платформы Amazon и Google Play релизы поступят с тридцатого мая.



MANOWAR To Release Remixed And Remastered Editions Of



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Benante


29 мар 2019, 08:06		Очередное подтверждение, что у Джоуи какие-то глубинные психологические проблемы, что ни новость, то сплошная гиперкомпенсация - МОЩНОСТЬ 27000 ВАТТ, ДА-ДА, МЫ САМЫЕ ГРОМКИЕ, САМЫЕ МОЩНЫЕ, КОРОЛИ МЕТАЛА!

Analcunt


29 мар 2019, 08:52		Не стоит?


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