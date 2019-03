сегодня



Переиздания MANOWAR выйдут весной



MANOWAR с сегодняшнего дня начнут продажу на своих концертах обновленных версий классических альбомов "Into Glory Ride" и "Hail To England" в новом варианте: "Into Glory Ride Imperial Edition MMXIX" и "Hail To England Imperial Edition MMXIX" были бережно перенесены с аналоговых лент и переведены в звучание в формате 96kHz — это добавило звучанию классику глубины, мощи и качества. Пересведением материала с использованием 27000-ваттных мониторов занимался Ronald Prent, ремастеринг проводил Darcy Proper, а Imperial Edition станут очередным заявлением MANOWAR для своих преданных поклонников: королевские стандарты звукового блаженства.



На цифровые платформы Amazon и Google Play релизы поступят с тридцатого мая.











+2 -0



( 2 )





просмотров: 395