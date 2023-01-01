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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 92
*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 34
*Новое видео LIMP BIZKIT 31
*Не упусти кассету METALLICA! 18
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Manowar

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14 фев 2023 : 		 Басист MANOWAR: «Хочу в суд, аж сс..»

10 фев 2023 : 		 MANOWAR почтили немецких фанатов

28 янв 2023 : 		 Видео с выступления MANOWAR

19 янв 2023 : 		 MANOWAR поскребли в анналах

5 янв 2023 : 		 MANOWAR покопались в анналах

27 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления MANOWAR

13 дек 2022 : 		 Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканному блюду»

28 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от MANOWAR

31 авг 2022 : 		 MANOWAR в Мексике

18 июл 2022 : 		 Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию

27 июн 2022 : 		 MANOWAR вылетели с фестиваля, грозят судом

26 июн 2022 : 		 MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании

23 июн 2022 : 		 MANOWAR выпустили ЕР

6 июн 2022 : 		 MANOWAR нашли барабанщика

21 апр 2022 : 		 MANOWAR рядом с Полярным

17 мар 2022 : 		 Бывший гитарист MANOWAR назвал JOEY DEMAIO тираном

15 мар 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления MANOWAR

10 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления MANOWAR

8 дек 2021 : 		 Басист MANOWAR не знает, в каком формате выйдет новый материал

18 ноя 2021 : 		 MANOWAR вернулись к Гомеру

22 окт 2021 : 		 MANOWAR не приедут в Болгарию. Но запишут песню

12 июл 2021 : 		 MANOWAR отметят юбилей шести альбомов

18 апр 2021 : 		 Трейлер нового релиза MANOWAR

16 мар 2021 : 		 Трейлер нового релиза MANOWAR

30 авг 2020 : 		 MANOWAR - "Hail To The Russian Manowarriors"

19 авг 2020 : 		 Тизер нового релиза MANOWAR
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Басист MANOWAR: «Хочу в суд, аж сс..»



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Joey DeMaio заявил, что с нетерпением ждёт суда с Hellfest:

«Я думаю об этом каждый день. Я не могу дождаться суда. Я не могу дождаться. И я надеюсь, что все люди, которые были настолько глупы, чтобы облить меня и группу, назвать меня м*даком и сказать, что я отменил концерт, ни один из них не сможет найти информацию об отмене на моём сайте. Я никогда не отказывался. Это грёбаный кошмар. Это ложь. Они всё отменили — не я. Зачем мне появляться во Франции с грузовиками и 50 сотрудниками, если я не был готов играть и не хотел играть?

Но не волнуйтесь — мы идём в суд, и в этот день наступит день освобождения. Люди узнают, что на самом деле происходит в этом бизнесе. Поэтому я приглашаю всех, кто находится поблизости, когда наступит этот день, прийти и посмотреть на меня в действии, когда у меня будет шанс рассказать судье свою историю. И я надеюсь, что все, кто осуждал меня, используют ту же энергию, чтобы извиниться. Не передо мной — мне плевать — а извиниться перед фанатами, которые верили в группу и поддерживали нас».




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