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Басист MANOWAR: «Хочу в суд, аж сс..»



Joey DeMaio заявил, что с нетерпением ждёт суда с Hellfest:



«Я думаю об этом каждый день. Я не могу дождаться суда. Я не могу дождаться. И я надеюсь, что все люди, которые были настолько глупы, чтобы облить меня и группу, назвать меня м*даком и сказать, что я отменил концерт, ни один из них не сможет найти информацию об отмене на моём сайте. Я никогда не отказывался. Это грёбаный кошмар. Это ложь. Они всё отменили — не я. Зачем мне появляться во Франции с грузовиками и 50 сотрудниками, если я не был готов играть и не хотел играть?



Но не волнуйтесь — мы идём в суд, и в этот день наступит день освобождения. Люди узнают, что на самом деле происходит в этом бизнесе. Поэтому я приглашаю всех, кто находится поблизости, когда наступит этот день, прийти и посмотреть на меня в действии, когда у меня будет шанс рассказать судье свою историю. И я надеюсь, что все, кто осуждал меня, используют ту же энергию, чтобы извиниться. Не передо мной — мне плевать — а извиниться перед фанатами, которые верили в группу и поддерживали нас».







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