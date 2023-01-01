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MANOWAR поскребли в анналах



MANOWAR продолжают скрести в анналах и радовать поклонников «свежими» клипами — на этот раз нашлись съёмки из Афин в июне 2019 года и песня "Swords In The Wind".







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