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MANOWAR рядом с Полярным



MANOWAR выпустили документальный фильм из четырёх частей, рассказывающий о том, как три года назад группа доехала до населённого пункта Лонгйир (провинция Свальбард), находящегося рядом с Полярным кругом.







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