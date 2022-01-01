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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 88
*JON BON JOVI совсем сдулся? 29
*Новый трек гитариста METALLICA 25
*Новое видео KREATOR 21
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 19
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Manowar

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21 апр 2022 : 		 MANOWAR рядом с Полярным

17 мар 2022 : 		 Бывший гитарист MANOWAR назвал JOEY DEMAIO тираном

15 мар 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления MANOWAR

10 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления MANOWAR

8 дек 2021 : 		 Басист MANOWAR не знает, в каком формате выйдет новый материал

18 ноя 2021 : 		 MANOWAR вернулись к Гомеру

22 окт 2021 : 		 MANOWAR не приедут в Болгарию. Но запишут песню

12 июл 2021 : 		 MANOWAR отметят юбилей шести альбомов

18 апр 2021 : 		 Трейлер нового релиза MANOWAR

16 мар 2021 : 		 Трейлер нового релиза MANOWAR

30 авг 2020 : 		 MANOWAR - "Hail To The Russian Manowarriors"

19 авг 2020 : 		 Тизер нового релиза MANOWAR

3 авг 2020 : 		 MANOWAR работают над новым ЕР

27 июл 2020 : 		 Гитарист MANOWAR признал вину в хранении детской порнографии

23 июл 2020 : 		 MANOWAR станут хэдлайнерами Rock Fest Barcelona

2 июн 2020 : 		 MANOWAR едут в юбилейный тур

17 мар 2020 : 		 MANOWAR сняли концерт

10 мар 2020 : 		 Басист MANOWAR не сдавал назад, его неправильно поняли

24 сен 2019 : 		 Фотокнига MANOWAR выйдет осенью

24 июл 2019 : 		 MANOWAR подали в суд на организаторов HELLFEST

29 июн 2019 : 		 MANOWAR отрицают, что группа сама отменила выступление на Hellfest

31 май 2019 : 		 Как же так, КАРЛ?

27 май 2019 : 		 Бывший гитарист MANOWAR KARL LOGAN предстанет перед судом по обвинению в хранении детской порнографии

29 мар 2019 : 		 Переиздания MANOWAR выйдут весной

28 мар 2019 : 		 Бывший барабанщик HAMMERFALL в MANOWAR

25 мар 2019 : 		 MANOWAR выпускают новый ЕР
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|||| сегодня

MANOWAR рядом с Полярным



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MANOWAR выпустили документальный фильм из четырёх частей, рассказывающий о том, как три года назад группа доехала до населённого пункта Лонгйир (провинция Свальбард), находящегося рядом с Полярным кругом.

MANOWAR Performs Near The Arctic Circle; 4-Part Mini-Documentary Streaming




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