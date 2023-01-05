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*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 30
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 21
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 19
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 17
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Manowar

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18 июл 2022 : 		 Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию

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6 июн 2022 : 		 MANOWAR нашли барабанщика

21 апр 2022 : 		 MANOWAR рядом с Полярным

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8 дек 2021 : 		 Басист MANOWAR не знает, в каком формате выйдет новый материал

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12 июл 2021 : 		 MANOWAR отметят юбилей шести альбомов

18 апр 2021 : 		 Трейлер нового релиза MANOWAR

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30 авг 2020 : 		 MANOWAR - "Hail To The Russian Manowarriors"

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MANOWAR покопались в анналах



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MANOWAR решили как следует копнуть в анналах и порадовать поклонников находкой — в этот раз ей стала запись исполнения композиции "Kill With Power" на концерте в Германии в 2002 году.

MANOWAR Open Their Vaults And Share Rare Clip Of 2002 "Kill With Power" Live Performance




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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5 янв 2023
R
Rutger
13 секунд, оставшиеся после выпиливания Логана)
5 янв 2023
T
Toney Moon
В заголовке застряла лишняя буква "н".
Like!1

просмотров: 1308

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