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MANOWAR покопались в анналах



MANOWAR решили как следует копнуть в анналах и порадовать поклонников находкой — в этот раз ей стала запись исполнения композиции "Kill With Power" на концерте в Германии в 2002 году.







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