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Manowar

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Бывший гитарист MANOWAR назвал JOEY DEMAIO тираном



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Бывший гитарист MANOWAR Ross "The Boss" Friedman раскритиковал перезаписанные версии классических альбомов группы, заявив, что оригинальные пластинки были «нетленными».

Ross был одним из основателей MANOWAR, он записал с группой шесть альбомов, прежде чем покинуть её после альбома 1988 года "Kings Of Metal". С его участием MANOWAR выпустили такие классические пластинки, как "Battle Hymns" 1982 года, "Into Glory Ride" 1983 года и "Hail To England" 1984 года.

Friedman рассказал о своём вкладе в MANOWAR в недавнем интервью Sofa King Cool. Насчёт 40-летнего юбилея "Battle Hymns" Ross сказал:

«Очевидно, что это культовая запись, с которой практически и начался пауэр-металл. Этой пластинкой мы положили начало пауэр-металла. Потому что до этого пауэр-металла как такового не было. Я бы отметил, что [Ронни Джеймс] Дио сделал несколько потрясающих вещей, и у RAINBOW тоже было что-то подобное, но я думаю, что "Battle Hymns" была первой настоящей, реальной работой в пауэр-металле. Это было моё детище».

На вопрос о том, существуют ли планы по переизданию "Battle Hymns" к его 40-летию, Ross ответил так:

«Эта пластинка переиздавалась уже много раз. Меня попросили покинуть MANOWAR в 1988 году, сразу после выхода альбома "Kings Of Metal". И [Joey] много раз всё переиздавал... Он перезаписал "Battle Hymns"; он перезаписал "Kings Of Metal". И то, и другое получилось отстойно. Потому что невозможно нормально перезаписать альбом; невозможно его переделать. Это как если бы TWISTED SISTER переделывали "Stay Hungry" — это невозможно сделать. Тем более, он сделал всё это без меня. Я имею в виду, я мог бы понять, если бы он попросил оригинальный состав исполнить "Battle Hymns" и "Kings Of Metal", только с [барабанщиком] Donnie [Hamzik'ом] вместо Скотта [Коламбуса]. Скотт больше не с нами. Но без меня? И песни были переделаны. Они изначально были написаны в стандартной тональности. А потом MANOWAR переделали их под вокалиста Eric'a [Adams'a]. Эти песни потеряли всю свою энергию. Ну нет. Вы должны оставить гения в покое, оставить величие в покое. Эти альбомы нетленны».

На вопрос о шансах воссоединения с MANOWAR для тура в честь 40-летия "Battle Hymns" Ross сказал:

«Нельзя сказать, что у меня нет хороших отношений с моим старым партнёром, но их просто нет. Я не говорю, что всё не может наладиться волшебным образом. Но [Joey] не хочет, чтобы я указывал ему, что он должен делать. И это нормально. Я доволен своей группой, я доволен DEATH DEALER, я доволен THE DICTATORS. Надеюсь, мне будет чем заняться. Мне не нужно быть в группе с тираном».

Ex-MANOWAR Guitarist ROSS THE BOSS Blasts





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КомментарииСкрыть/показать 1 )
17 мар 2022, 23:44
опять кликбейтные заголовки


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