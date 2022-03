сегодня



Бывший гитарист MANOWAR назвал JOEY DEMAIO тираном



Бывший гитарист MANOWAR Ross "The Boss" Friedman раскритиковал перезаписанные версии классических альбомов группы, заявив, что оригинальные пластинки были «нетленными».



Ross был одним из основателей MANOWAR, он записал с группой шесть альбомов, прежде чем покинуть её после альбома 1988 года "Kings Of Metal". С его участием MANOWAR выпустили такие классические пластинки, как "Battle Hymns" 1982 года, "Into Glory Ride" 1983 года и "Hail To England" 1984 года.



Friedman рассказал о своём вкладе в MANOWAR в недавнем интервью Sofa King Cool. Насчёт 40-летнего юбилея "Battle Hymns" Ross сказал:



«Очевидно, что это культовая запись, с которой практически и начался пауэр-металл. Этой пластинкой мы положили начало пауэр-металла. Потому что до этого пауэр-металла как такового не было. Я бы отметил, что [Ронни Джеймс] Дио сделал несколько потрясающих вещей, и у RAINBOW тоже было что-то подобное, но я думаю, что "Battle Hymns" была первой настоящей, реальной работой в пауэр-металле. Это было моё детище».



На вопрос о том, существуют ли планы по переизданию "Battle Hymns" к его 40-летию, Ross ответил так:



«Эта пластинка переиздавалась уже много раз. Меня попросили покинуть MANOWAR в 1988 году, сразу после выхода альбома "Kings Of Metal". И [Joey] много раз всё переиздавал... Он перезаписал "Battle Hymns"; он перезаписал "Kings Of Metal". И то, и другое получилось отстойно. Потому что невозможно нормально перезаписать альбом; невозможно его переделать. Это как если бы TWISTED SISTER переделывали "Stay Hungry" — это невозможно сделать. Тем более, он сделал всё это без меня. Я имею в виду, я мог бы понять, если бы он попросил оригинальный состав исполнить "Battle Hymns" и "Kings Of Metal", только с [барабанщиком] Donnie [Hamzik'ом] вместо Скотта [Коламбуса]. Скотт больше не с нами. Но без меня? И песни были переделаны. Они изначально были написаны в стандартной тональности. А потом MANOWAR переделали их под вокалиста Eric'a [Adams'a]. Эти песни потеряли всю свою энергию. Ну нет. Вы должны оставить гения в покое, оставить величие в покое. Эти альбомы нетленны».



На вопрос о шансах воссоединения с MANOWAR для тура в честь 40-летия "Battle Hymns" Ross сказал:



«Нельзя сказать, что у меня нет хороших отношений с моим старым партнёром, но их просто нет. Я не говорю, что всё не может наладиться волшебным образом. Но [Joey] не хочет, чтобы я указывал ему, что он должен делать. И это нормально. Я доволен своей группой, я доволен DEATH DEALER, я доволен THE DICTATORS. Надеюсь, мне будет чем заняться. Мне не нужно быть в группе с тираном».













