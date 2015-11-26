Бывший гитарист MANOWAR не верит «в прощание со сценой» бывших участников
Бывший гитарист MANOWAR Ross "The Boss" Friedman выразил сомнения, что нынешний тур группы действительно прощальный:
«Одно я знаю точно: то, что MANOWAR сейчас делают, совсем не "Final Battle". В будущем может произойти всё что угодно. Кто знает».
Ross добавил, что он совершенно не контактирует с группой, добавив, что у них «довольно странная связь, так как фанаты сообщают, что говорят они, и что говорю я. Ну и ладно. Главное — что все здоровы, работа идёт, и посмотрим, что будет дальше».
Относительно нового гитариста, заменившего возможного педофила Logan'a, Ross сказал:
«Новому парню я могу лишь пожелать удачи. Я не хотел бы им быть. Это ещё один бразилец из бразильской группы. Это нормально. Это фанат. Мне такое нравится. Милая история. Ну то, что всё так случилось. Но в настоящий момент карьеры я считаю, что MANOWAR должны бы... Если они и уходят, во что я не верю, так что... Можно собрать оригинальный состав. Кто знает. Я просто говорю об этом. Наперёд никто ничего не знает».
Ross записал с группой шесть альбомов и ушёл сразу после выпуска диска 1988 года "Kings Of Metal".
Benante
ИванСемичев
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).