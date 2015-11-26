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Manowar

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Бывший гитарист MANOWAR не верит «в прощание со сценой» бывших участников



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Бывший гитарист MANOWAR Ross "The Boss" Friedman выразил сомнения, что нынешний тур группы действительно прощальный:

«Одно я знаю точно: то, что MANOWAR сейчас делают, совсем не "Final Battle". В будущем может произойти всё что угодно. Кто знает».

Ross добавил, что он совершенно не контактирует с группой, добавив, что у них «довольно странная связь, так как фанаты сообщают, что говорят они, и что говорю я. Ну и ладно. Главное — что все здоровы, работа идёт, и посмотрим, что будет дальше».

Относительно нового гитариста, заменившего возможного педофила Logan'a, Ross сказал:

«Новому парню я могу лишь пожелать удачи. Я не хотел бы им быть. Это ещё один бразилец из бразильской группы. Это нормально. Это фанат. Мне такое нравится. Милая история. Ну то, что всё так случилось. Но в настоящий момент карьеры я считаю, что MANOWAR должны бы... Если они и уходят, во что я не верю, так что... Можно собрать оригинальный состав. Кто знает. Я просто говорю об этом. Наперёд никто ничего не знает».

Ross записал с группой шесть альбомов и ушёл сразу после выпуска диска 1988 года "Kings Of Metal".



ROSS THE BOSS Doesn




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Benante


20 мар 2019, 14:51		Гитарист лажал регулярно, что странно, учитывая не самый сложный материал.

ИванСемичев


20 мар 2019, 15:32		Насчёт уходят не уходят тут ситуация странная примерно как у Слеер . Точно известно что Эрик Адамс хочет полностью завязать с музыкой . Во первых возраст ( скакать по сцене в 60 лет в кожаных труселях как то не очень этично ) а вторых он много лет уже большой поклонник рыбалки и путешествий и у него есть своя ТВ передача об этом и своя фирма которая продаёт оборудование для этого и именно этим он и хочет дальше заниматься. . Поэтому остаётся в группе один Джо . Он хоть и центровая фигура в команде но будет ли он продолжать дальше набрав совершенно новый состав ? и под каким названием ? Пока вопрос .


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