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Бывший гитарист MANOWAR не верит «в прощание со сценой» бывших участников



Бывший гитарист MANOWAR Ross "The Boss" Friedman выразил сомнения, что нынешний тур группы действительно прощальный:



«Одно я знаю точно: то, что MANOWAR сейчас делают, совсем не "Final Battle". В будущем может произойти всё что угодно. Кто знает».



Ross добавил, что он совершенно не контактирует с группой, добавив, что у них «довольно странная связь, так как фанаты сообщают, что говорят они, и что говорю я. Ну и ладно. Главное — что все здоровы, работа идёт, и посмотрим, что будет дальше».



Относительно нового гитариста, заменившего возможного педофила Logan'a, Ross сказал:



«Новому парню я могу лишь пожелать удачи. Я не хотел бы им быть. Это ещё один бразилец из бразильской группы. Это нормально. Это фанат. Мне такое нравится. Милая история. Ну то, что всё так случилось. Но в настоящий момент карьеры я считаю, что MANOWAR должны бы... Если они и уходят, во что я не верю, так что... Можно собрать оригинальный состав. Кто знает. Я просто говорю об этом. Наперёд никто ничего не знает».



Ross записал с группой шесть альбомов и ушёл сразу после выпуска диска 1988 года "Kings Of Metal".















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