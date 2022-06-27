27 июн 2022



MANOWAR вылетели с фестиваля, грозят судом



Как было сообщено ранее, участие группы Manowar в Barcelona Rock Fest 2022 было под вопросом и теперь он снят — вместо них в фестивале примет участие AVANTASIA. Но дартаньяны не унимаются и продолжают строчить писульки:



«Мы только что узнали одновременно с вами, что промоутер BRF не рассчитывает на наше выступление 30 июня. Мы должны сказать вам, что все, что он пишет о Manowar, является полной ложью, и мы предпримем соответствующие юридические действия против него.



Промоутер согласовал с нами в сентябре 2021 года некоторые условия выступления и теперь отказывается их выполнять. Нам известно, что он уже подписал контракт на выступление с AVANTASIA, когда мы еще пытались уладить с ним этот вопрос. Он сделал все это за нашей спиной.



Мы повторяем, что, к сожалению, в организации фестиваля было много нарушений, которые рано или поздно должны будут всплыть. Мы не требовали никаких условий в последнюю минуту. По логике вещей, мы требуем того, о чем договаривались, и что теперь промоутер отказывается выполнять, провоцируя по причинам, зависящим исключительно от него, наше отказ от выступления на фестивале.



Единственный ответственный за всю эту ситуацию — промоутер. Мы до последнего момента пытались сохранить договор, который у нас был. На самом деле, мы думали, что у нас еще есть время все исправить, когда нас удивило объявление о новой группе. Единственное, чего добивается промоутер - это обогащения за счет нас, действуя безжалостно и не учитывая предпочтения вас, фанатов.



Мы глубоко сожалеем о сложившейся ситуации, поскольку у нас было огромное желание воссоединиться с нашими поклонниками на рок-фестивале в Барселоне в 2022 году.



Не сомневайтесь, что правда выйдет наружу, при необходимости с помощью испанского правосудия»







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