Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео OZZY OSBOURNE 30
*Новое видео MEGADETH 28
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 18
*Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables" 12
*Гитарист METALLICA рассказал о том, что Курт Кобейн отказалс... 12
*MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости 12
*Новая песня MACHINE HEAD 12
*Новый альбом MEGADETH осенью, сингл — летом 10
*MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео OZZY OSBOURNE 30
*Новое видео MEGADETH 28
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 18
*Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables" 12
[= ||| все новости группы



*

Manowar

*



27 июн 2022 : 		 MANOWAR вылетели с фестиваля, грозят судом

26 июн 2022 : 		 MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании

23 июн 2022 : 		 MANOWAR выпустили ЕР

6 июн 2022 : 		 MANOWAR нашли барабанщика

21 апр 2022 : 		 MANOWAR рядом с Полярным

17 мар 2022 : 		 Бывший гитарист MANOWAR назвал JOEY DEMAIO тираном

15 мар 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления MANOWAR

10 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления MANOWAR

8 дек 2021 : 		 Басист MANOWAR не знает, в каком формате выйдет новый материал

18 ноя 2021 : 		 MANOWAR вернулись к Гомеру

22 окт 2021 : 		 MANOWAR не приедут в Болгарию. Но запишут песню

12 июл 2021 : 		 MANOWAR отметят юбилей шести альбомов

18 апр 2021 : 		 Трейлер нового релиза MANOWAR

16 мар 2021 : 		 Трейлер нового релиза MANOWAR

30 авг 2020 : 		 MANOWAR - "Hail To The Russian Manowarriors"

19 авг 2020 : 		 Тизер нового релиза MANOWAR

3 авг 2020 : 		 MANOWAR работают над новым ЕР

27 июл 2020 : 		 Гитарист MANOWAR признал вину в хранении детской порнографии

23 июл 2020 : 		 MANOWAR станут хэдлайнерами Rock Fest Barcelona

2 июн 2020 : 		 MANOWAR едут в юбилейный тур

17 мар 2020 : 		 MANOWAR сняли концерт

10 мар 2020 : 		 Басист MANOWAR не сдавал назад, его неправильно поняли

24 сен 2019 : 		 Фотокнига MANOWAR выйдет осенью

24 июл 2019 : 		 MANOWAR подали в суд на организаторов HELLFEST

29 июн 2019 : 		 MANOWAR отрицают, что группа сама отменила выступление на Hellfest

31 май 2019 : 		 Как же так, КАРЛ?
Показать далее
| - |

|||| 27 июн 2022

MANOWAR вылетели с фестиваля, грозят судом



zoom
Как было сообщено ранее, участие группы Manowar в Barcelona Rock Fest 2022 было под вопросом и теперь он снят — вместо них в фестивале примет участие AVANTASIA. Но дартаньяны не унимаются и продолжают строчить писульки:

«Мы только что узнали одновременно с вами, что промоутер BRF не рассчитывает на наше выступление 30 июня. Мы должны сказать вам, что все, что он пишет о Manowar, является полной ложью, и мы предпримем соответствующие юридические действия против него.

Промоутер согласовал с нами в сентябре 2021 года некоторые условия выступления и теперь отказывается их выполнять. Нам известно, что он уже подписал контракт на выступление с AVANTASIA, когда мы еще пытались уладить с ним этот вопрос. Он сделал все это за нашей спиной.

Мы повторяем, что, к сожалению, в организации фестиваля было много нарушений, которые рано или поздно должны будут всплыть. Мы не требовали никаких условий в последнюю минуту. По логике вещей, мы требуем того, о чем договаривались, и что теперь промоутер отказывается выполнять, провоцируя по причинам, зависящим исключительно от него, наше отказ от выступления на фестивале.

Единственный ответственный за всю эту ситуацию — промоутер. Мы до последнего момента пытались сохранить договор, который у нас был. На самом деле, мы думали, что у нас еще есть время все исправить, когда нас удивило объявление о новой группе. Единственное, чего добивается промоутер - это обогащения за счет нас, действуя безжалостно и не учитывая предпочтения вас, фанатов.

Мы глубоко сожалеем о сложившейся ситуации, поскольку у нас было огромное желание воссоединиться с нашими поклонниками на рок-фестивале в Барселоне в 2022 году.

Не сомневайтесь, что правда выйдет наружу, при необходимости с помощью испанского правосудия»

MANOWAR's Appearance At Barcelona Rock Fest 2022 Cancelled; Band Threatens Legal Action




Like!+2Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 5 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

27 июн 2022
Svarg_1349
Ну хз, чего они там не согласовали снова, ибо лайн-ап просто жирнейший, а значит, что и с бюджетом проблем не было изначально. Не просто угодить богам метала.
27 июн 2022
R
Rutger
Что за мещанское блеянье? Как-то так должно: "Короли металла уже несутся на огненной колеснице, чтобы кроваво отомстить организаторам. Промоутер падет от меча из стали! Смерть фальшивому промоутеру! Каждый испанский брат металла получит бонусом кусочек скальпа AVANTASIA"
Like!5
27 июн 2022
V
VAMPCUT
Rutger, красава))
Like!1
27 июн 2022
o
olly71
Я б у них спросил одно - почему 40 групп что на афише всё устроило а вас одних нет ? А ведь там достаточно групп из высшей лиги.
27 июн 2022
H
Hectorr
olly71, вряд ли бы они удостоили тебя ответом - значит есть основания, и пох им на твои 40 групп.

просмотров: 2161

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом