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*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 35
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 33
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 31
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
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Manowar

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3 окт 2023 : 		 MANOWAR впервые побывали в Колумбии

25 сен 2023 : 		 Бывшие члены MANOWAR вышли на сцену

14 сен 2023 : 		 Концертное видео MANOWAR

30 июл 2023 : 		 Обучение от MANOWAR

14 фев 2023 : 		 Басист MANOWAR: «Хочу в суд, аж сс..»

10 фев 2023 : 		 MANOWAR почтили немецких фанатов

28 янв 2023 : 		 Видео с выступления MANOWAR

19 янв 2023 : 		 MANOWAR поскребли в анналах

5 янв 2023 : 		 MANOWAR покопались в анналах

27 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления MANOWAR

13 дек 2022 : 		 Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканному блюду»

28 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от MANOWAR

31 авг 2022 : 		 MANOWAR в Мексике

18 июл 2022 : 		 Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию

27 июн 2022 : 		 MANOWAR вылетели с фестиваля, грозят судом

26 июн 2022 : 		 MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании

23 июн 2022 : 		 MANOWAR выпустили ЕР

6 июн 2022 : 		 MANOWAR нашли барабанщика

21 апр 2022 : 		 MANOWAR рядом с Полярным

17 мар 2022 : 		 Бывший гитарист MANOWAR назвал JOEY DEMAIO тираном

15 мар 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления MANOWAR

10 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления MANOWAR

8 дек 2021 : 		 Басист MANOWAR не знает, в каком формате выйдет новый материал

18 ноя 2021 : 		 MANOWAR вернулись к Гомеру

22 окт 2021 : 		 MANOWAR не приедут в Болгарию. Но запишут песню

12 июл 2021 : 		 MANOWAR отметят юбилей шести альбомов
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|||| сегодня

MANOWAR впервые побывали в Колумбии



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MANOWAR опубликовали ролик, рассказывающий о первом визите группы в Колумбию.

MANOWAR Recap First-Ever Show In Columbia; Video




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