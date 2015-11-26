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Manowar

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22 окт 2021 : 		 MANOWAR не приедут в Болгарию. Но запишут песню

12 июл 2021 : 		 MANOWAR отметят юбилей шести альбомов

18 апр 2021 : 		 Трейлер нового релиза MANOWAR

16 мар 2021 : 		 Трейлер нового релиза MANOWAR

30 авг 2020 : 		 MANOWAR - "Hail To The Russian Manowarriors"

19 авг 2020 : 		 Тизер нового релиза MANOWAR

3 авг 2020 : 		 MANOWAR работают над новым ЕР

27 июл 2020 : 		 Гитарист MANOWAR признал вину в хранении детской порнографии

23 июл 2020 : 		 MANOWAR станут хэдлайнерами Rock Fest Barcelona

2 июн 2020 : 		 MANOWAR едут в юбилейный тур

17 мар 2020 : 		 MANOWAR сняли концерт

10 мар 2020 : 		 Басист MANOWAR не сдавал назад, его неправильно поняли

24 сен 2019 : 		 Фотокнига MANOWAR выйдет осенью

24 июл 2019 : 		 MANOWAR подали в суд на организаторов HELLFEST

29 июн 2019 : 		 MANOWAR отрицают, что группа сама отменила выступление на Hellfest

31 май 2019 : 		 Как же так, КАРЛ?

27 май 2019 : 		 Бывший гитарист MANOWAR KARL LOGAN предстанет перед судом по обвинению в хранении детской порнографии

29 мар 2019 : 		 Переиздания MANOWAR выйдут весной

28 мар 2019 : 		 Бывший барабанщик HAMMERFALL в MANOWAR

25 мар 2019 : 		 MANOWAR выпускают новый ЕР

20 мар 2019 : 		 Бывший гитарист MANOWAR не верит «в прощание со сценой» бывших участников

1 мар 2019 : 		 MANOWAR открыли тур

16 янв 2019 : 		 MANOWAR нашли гитариста

26 окт 2018 : 		 KARL LOGAN не поедет в тур с MANOWAR

26 окт 2018 : 		 Гитарист MANOWAR обвинён в хранении детской порнографии

26 сен 2018 : 		 Группа MANOWAR попрощается с Россией в марте
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MANOWAR не приедут в Болгарию. Но запишут песню



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MANOWAR не смогут дать запланированное ранее выступление под открытым небом в Пловдиве, Болгария, 4 июля 2022 года из-за того, что, по словам группы, «промоутеры не выполнили свои контрактные обязательства».

Болгарские фанаты могут быть уверены, что группа вернётся в эту славную страну, сказал представитель MANOWAR. И это обещание сопровождается особым подарком: на новом студийном релизе MANOWAR будет песня, посвящённая болгарским Manowarriors, под названием "The Sword Of Spartacus", названная в честь знаменитого гладиатора и национального героя.

Тур "Crushing The Enemies Of Metal Anniversary Tour '22" будет посвящён четырём десятилетиям MANOWAR и юбилеям некоторых из самых известных студийных альбомов группы. По словам MANOWAR, «совершенно новая сценическая постановка, сет-лист с любимыми песнями фанатов и другие сюрпризы сделают этот тур таким, который нельзя пропустить!»

Даты:

April 12 - Rotterdam, NL - Rotterdam Ahoy

April 13 - Bremen, DE - ÖVB-Arena - Halle 7

April 14 - Berlin, DE - Velodrom

April 16 - Oberhausen, DE - König Pilsener Arena

April 17 - Zwickau, DE - Stadthalle

April 21 - Nuremberg, DE - Arena Nürnberger Versicherung

April 22 - Neu-Ulm, DE - Ratiopharm Arena

April 23 - Mannheim, DE - SAP Arena

June 30 - Barcelona, ES - Rock Fest Barcelona

July 21 - Vila Nova de Famalicão, PT - Laurus Nobilis Music Fest

MANOWAR



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

dondorfer


22 окт 2021, 14:44		Спартак - национальный герой Болгарии????:))))))) одним словом - Румын:)))))

Наугад


22 окт 2021, 15:59		Румыны - верные соратники великих укров.

Наверное.



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