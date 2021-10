сегодня



MANOWAR не приедут в Болгарию. Но запишут песню



MANOWAR не смогут дать запланированное ранее выступление под открытым небом в Пловдиве, Болгария, 4 июля 2022 года из-за того, что, по словам группы, «промоутеры не выполнили свои контрактные обязательства».



Болгарские фанаты могут быть уверены, что группа вернётся в эту славную страну, сказал представитель MANOWAR. И это обещание сопровождается особым подарком: на новом студийном релизе MANOWAR будет песня, посвящённая болгарским Manowarriors, под названием "The Sword Of Spartacus", названная в честь знаменитого гладиатора и национального героя.



Тур "Crushing The Enemies Of Metal Anniversary Tour '22" будет посвящён четырём десятилетиям MANOWAR и юбилеям некоторых из самых известных студийных альбомов группы. По словам MANOWAR, «совершенно новая сценическая постановка, сет-лист с любимыми песнями фанатов и другие сюрпризы сделают этот тур таким, который нельзя пропустить!»



Даты:



April 12 - Rotterdam, NL - Rotterdam Ahoy



April 13 - Bremen, DE - ÖVB-Arena - Halle 7



April 14 - Berlin, DE - Velodrom



April 16 - Oberhausen, DE - König Pilsener Arena



April 17 - Zwickau, DE - Stadthalle



April 21 - Nuremberg, DE - Arena Nürnberger Versicherung



April 22 - Neu-Ulm, DE - Ratiopharm Arena



April 23 - Mannheim, DE - SAP Arena



June 30 - Barcelona, ES - Rock Fest Barcelona



July 21 - Vila Nova de Famalicão, PT - Laurus Nobilis Music Fest







