сегодня



Видео с текстом от MANOWAR



MANOWAR опубликовали официальное видео с текстом на песню "Immortal", которая взята из нового ЕР "The Revenge Of Odysseus (Highlights)":



01. Athena's Theme (00:57)

02. Telemachus - Part I (with Konstantinos Kazakos and Sakis Tolis) (Ancient Greek) (02:42)

03. Where Eagles Fly (with Chiara Tricarico) (03:27)

04. Odysseus and Calypso - The Island of Ogygia (with Kostas Kazakos) (Ancient Greek) (00:45 )

05. Immortal







+0 -0



просмотров: 296