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Manowar

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Бывший барабанщик HAMMERFALL в MANOWAR



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MANOWAR взяли в состав в качестве постоянного участника Anders'a Johansson'a, дебютировавшего с группой на выступлении двадцать пятого марта в Брно.

Именно он записывал барабанные партии для нового ЕР "The Final Battle I", который будет доступен, начиная с выступления двадцать девятого марта.



MANOWAR Recruits Former HAMMERFALL Drummer ANDERS JOHANSSON




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Alias


28 мар 2019, 12:06		хорошо, и в чем тогда смысл этого т.н. "final battle" тура с гастарбайтерами в составе? полное говно

michael777


28 мар 2019, 12:06		... ть! Что у них там происходит??

Dr_Sexy


28 мар 2019, 13:09		Воины митала гибнут в бою

ufx


28 мар 2019, 13:10		А Маркуса Кастеллани подсрачник дали. Да, джои скоро мамтейна переплюнет по неадеквату

Darkside.ru Member

Blindman


28 мар 2019, 13:23		Что значит в чем смысл? Овцы для того и нужны, чтобы их стричь


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