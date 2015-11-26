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Бывший барабанщик HAMMERFALL в MANOWAR



MANOWAR взяли в состав в качестве постоянного участника Anders'a Johansson'a, дебютировавшего с группой на выступлении двадцать пятого марта в Брно.



Именно он записывал барабанные партии для нового ЕР "The Final Battle I", который будет доступен, начиная с выступления двадцать девятого марта.















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