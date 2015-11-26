MANOWAR нашли гитариста

MANOWAR воспользуются услугами гитариста E.V. Martel'а в рамках прощального тура коллектива. Долгие годы он играл в единственной официальной трибьют-группе MANOWAR.
«Я не могу представить себе никого более достойного играть с MANOWAR, чем сам фэн; того, кто посвятил всю свою жизнь нашим фэнам и нашей музыке, и кто доказал, что он настоящий Manowarrior!», — заявил басист MANOWAR Joey DeMaio.
«Для меня большая честь играть для величайших фэнов в мире! Я каждый день своей жизни живу по заветам MANOWAR: верь в себя, и даже самые дикие мечты могут стать реальностью!» — добавляет E.V. Martel.
decided
Reflection
Exceptional
Mich
Flaming
Alex-DIO2
Шенклу платить нужно на уровне, а этот парниша за автограф и фото с Адамсом и Демайо будет весь тур катать
pal sanych
ufx
Alias
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