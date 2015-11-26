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Manowar

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21 дек 2013 : 		 Новый релиз MANOWAR выйдет в феврале

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8 ноя 2013 : 		 MANOWAR объединили усилия с HAMILTON'ом STERLING'ом

28 окт 2013 : 		 MANOWAR объявили о проведении собственного фестиваля в Финляндии

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2 июл 2013 : 		 Басист MANOWAR о переиздании альбома 'Warriors Of The World'
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MANOWAR нашли гитариста



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MANOWAR воспользуются услугами гитариста E.V. Martel'а в рамках прощального тура коллектива. Долгие годы он играл в единственной официальной трибьют-группе MANOWAR.

«Я не могу представить себе никого более достойного играть с MANOWAR, чем сам фэн; того, кто посвятил всю свою жизнь нашим фэнам и нашей музыке, и кто доказал, что он настоящий Manowarrior!», — заявил басист MANOWAR Joey DeMaio.

«Для меня большая честь играть для величайших фэнов в мире! Я каждый день своей жизни живу по заветам MANOWAR: верь в себя, и даже самые дикие мечты могут стать реальностью!» — добавляет E.V. Martel.



MANOWAR Recruits Guitarist E.V. MARTEL For Upcoming Tour



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КомментарииСкрыть/показать 9 )

decided


16 янв 2019, 09:33		Тим Риппер Оувен 2.0 не иначе ) Пожелаем парню удачи!

Reflection


16 янв 2019, 09:46		Ну, тут совсем не случай Риппера. Все-таки парень пришел место третьего гитариста и на первый план ему не нужно выходить(забирать все внимание зрителей - это для Джоуи и Эрика).

Exceptional


16 янв 2019, 10:54		Тут, скорее, с Judas Priest аналогия

Mich


16 янв 2019, 11:22		Жаль, что не Шенкл

Flaming


16 янв 2019, 11:43		Раз для него большая честь, значит и гонорар можно платить втрое ниже))

Alex-DIO2


16 янв 2019, 11:49		Жаль, что не Шенкл

Шенклу платить нужно на уровне, а этот парниша за автограф и фото с Адамсом и Демайо будет весь тур катать

pal sanych


16 янв 2019, 12:57		Жаль что не Росс

ufx


16 янв 2019, 12:58		Росса можно было бы пригласить. Прощальный же тур. Альбом писать не надо. Зачем мудвинов всяких звать.?

Alias


16 янв 2019, 13:16		Да, я вот до последнего надеялся, что Росса позовут в тур. Жаль.... ((


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