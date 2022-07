сегодня



Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию



По сообщению The Charlotte Observer, бывший гитарист manowar Karl Logan получил срок в 5.5 лет за детскую порнографию. Он будет оставаться на свободе до тех пор, пока федеральное Бюро тюрем не определит ему место заключения, и судья Когберн разрешил ему самостоятельно явиться в тюрьму — сообщил пресс-секретарь суда.









Manowar expelled guitarist Karl Logan after his 2018 arrest in Charlotte. https://t.co/seZtGP4M2V





+2 -7



( 5 ) просмотров: 1178