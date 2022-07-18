Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию

По сообщению The Charlotte Observer, бывший гитарист manowar Karl Logan получил срок в 5.5 лет за детскую порнографию. Он будет оставаться на свободе до тех пор, пока федеральное Бюро тюрем не определит ему место заключения, и судья Когберн разрешил ему самостоятельно явиться в тюрьму — сообщил пресс-секретарь суда.
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кто главный потребитель детского порно, как думаешь? А распространение наверняка связано и с изготовлением. Я в ахуе, что вы, защитники музыкантов, всегда такую невинность пытаетесь состроить, типо ну не мог он)
Педофилия и порнография разные вещи.
Да и вообще, жёстко с ним обошлись...
Оправдывать его могут только конченные люди.