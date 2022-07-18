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Manowar

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18 июл 2022 : 		 Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию

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17 мар 2022 : 		 Бывший гитарист MANOWAR назвал JOEY DEMAIO тираном

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10 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления MANOWAR

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22 окт 2021 : 		 MANOWAR не приедут в Болгарию. Но запишут песню

12 июл 2021 : 		 MANOWAR отметят юбилей шести альбомов

18 апр 2021 : 		 Трейлер нового релиза MANOWAR

16 мар 2021 : 		 Трейлер нового релиза MANOWAR

30 авг 2020 : 		 MANOWAR - "Hail To The Russian Manowarriors"

19 авг 2020 : 		 Тизер нового релиза MANOWAR

3 авг 2020 : 		 MANOWAR работают над новым ЕР

27 июл 2020 : 		 Гитарист MANOWAR признал вину в хранении детской порнографии

23 июл 2020 : 		 MANOWAR станут хэдлайнерами Rock Fest Barcelona

2 июн 2020 : 		 MANOWAR едут в юбилейный тур

17 мар 2020 : 		 MANOWAR сняли концерт

10 мар 2020 : 		 Басист MANOWAR не сдавал назад, его неправильно поняли

24 сен 2019 : 		 Фотокнига MANOWAR выйдет осенью

24 июл 2019 : 		 MANOWAR подали в суд на организаторов HELLFEST

29 июн 2019 : 		 MANOWAR отрицают, что группа сама отменила выступление на Hellfest
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Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию



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По сообщению The Charlotte Observer, бывший гитарист manowar Karl Logan получил срок в 5.5 лет за детскую порнографию. Он будет оставаться на свободе до тех пор, пока федеральное Бюро тюрем не определит ему место заключения, и судья Когберн разрешил ему самостоятельно явиться в тюрьму — сообщил пресс-секретарь суда.

Manowar expelled guitarist Karl Logan after his 2018 arrest in Charlotte. https://t.co/seZtGP4M2V






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18 июл 2022
Thunderbolt 616
Странный заголовок... Может я что-то путаю, но детская порнография и педофилия это разные термины? Он же никого не насиловал, как я понимаю.
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18 июл 2022
WahrandPhain
Thunderbolt 616, но детская порнография

кто главный потребитель детского порно, как думаешь? А распространение наверняка связано и с изготовлением. Я в ахуе, что вы, защитники музыкантов, всегда такую невинность пытаетесь состроить, типо ну не мог он)
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18 июл 2022
graillyc
WahrandPhain, вот вообще этого мудилу не защищаю, но занудство комментатора выше вполне оправдано — статья в оригинале с заголовком "Former MANOWAR Guitarist KARL LOGAN Sentenced To Five And A Half Years In Prison For Downloading Child Porn" (изготовление сюда не притянуть), а хранение цп и собственно педофилия это две совершенно разные статьи, за вторую он бы сел на куда больший срок. Так что это исключительно лень -> ошибка переводчика на дс
18 июл 2022
Hellg
Да вот и да. Что-то совсем некорректно так заявлять.
Педофилия и порнография разные вещи.
Да и вообще, жёстко с ним обошлись...
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18 июл 2022
Exceptional
Мало дали.

Оправдывать его могут только конченные люди.
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