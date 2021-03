сегодня



Трейлер нового релиза MANOWAR



MANOWAR опубликовали трейлер к новому концертному релизу "Hell On Earth VI" (ранее "The Final Battle"), съемки которого проходили 14 марта в Мексике:



01. Manowar



02. Brothers Of Metal Pt. 1



03. Blood Of My Enemies



04. Call To Arms



05. Hand Of Doom



06. Sons Of Odin



07. Swords In The Wind



08. Bass Solo



09. Battle Hymn



10. Thor (The Powerhead)



11. Kings Of Metal



12. Fighting The World



13. Hail And Kill



14. House Of Death



15. King Of Kings



Encore:



16. Joey's Speech



17. Warriors Of The World



18. Black Wind, Fire And Steel



















