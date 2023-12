сегодня



MANOWAR продали первый за 10 лет концерт в США



MANOWAR опубликовали следующее сообщение:



«Наше шоу в Бруклине, 30 ноября, полностью распродано!



Спасибо всем Manowarriors за такой порыв и рвение. Желаем всем Братьям и Сестрам фантастического 2024, наполненного здоровьем, радостью и настоящим металлом!»



В последний раз в своей родной стране MANOWAR выступали в феврале 2014 года, когда отмечали на гастролях юбилей альбома "Kings Of Metal".





