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Manowar

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MANOWAR продали первый за 10 лет концерт в США



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MANOWAR опубликовали следующее сообщение:

«Наше шоу в Бруклине, 30 ноября, полностью распродано!

Спасибо всем Manowarriors за такой порыв и рвение. Желаем всем Братьям и Сестрам фантастического 2024, наполненного здоровьем, радостью и настоящим металлом!»

В последний раз в своей родной стране MANOWAR выступали в феврале 2014 года, когда отмечали на гастролях юбилей альбома "Kings Of Metal".




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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30 дек 2023
R
Rutger
Поначалу не въехал, что это за странный повод для гордости. Радуются, что продали концерт в США, как какие-то европейские замухрышки третьего эшелона... Ба, и ведь да, Мановар-то в Штатах крайне слаб. 120 концертов за более чем 40 лет карьеры. Честно, удивлен. Только лишь примитивными текстами объяснить этот факт не могу.
Like!2
30 дек 2023
olly71
Rutger, iced Earth тоже в Европе более популярны чем в родных Штатах хотя у них тексты не такие детские. Вероятно музыка у тех и у этих чужда уху среднестатистического американского реднека.
30 дек 2023
O
Old Nothing
Почему в Америке не любят Manowar? Это же культ.
30 дек 2023
Damien
Old Nothing, что-то припоминаю типа того, что они говорили, что, мол, они всегда были неуживчивыми, что участники других групп, с которыми им доводилось выступать у себя на родине, от них то и дело шарахались, как от неандертальцев, и в итоге они для себя решили выступать какое-то время исключительно в Европе, где их ценили гораздо больше, чем в родном отечестве.
30 дек 2023
Вашингтон Ирвинг
Old Nothing, в штатах не очень ценят такую музыку. Все эти “true metal warriors of steel and fire” из Европы в основном.
Like!2
30 дек 2023
shaulum
Пузо Ди Майо видно на превью) а ведь он типо дальше стоит! А раньше на концертах по пояс голый бегал, а сейчас все в балахонах :)

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