Гитарист MANOWAR признал вину в хранении детской порнографии
По сообщению Charlotte Observer, бывшему гитаристу MANOWAR Карлу Логану грозит не менее 25 лет тюрьмы после того, как он признался в зале федерального суда, что скачал и хранил детскую порнографию.
55-летний Логан был арестован в августе 2018 года в Шарлотте (Северная Каролина) и обвинён по шести пунктам в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Он был заключён в тюрьму после того, как признал свою вину по двум пунктам, касающимся детской порнографии.
Предполагаемые правонарушения Логана имели место в период с 18 июня 2018 года по 2 августа 2018 года.
В ордере на арест говорится, что у Карла было несколько видеозаписей, на которых были запечатлены девочки в возрасте от 4 до 12 лет, совершающие различные сексуальные действия с неустановленными мужчинами. Каждое видео описано в графических деталях, включая одну сцену, где девочка в возрасте 10–12 лет «задыхается и выглядит явно расстроенной».
Дело было передано в федеральный суд, в котором большое жюри в прошлом году предъявило Логану обвинение по одному пункту обвинения в получении и хранении детской порнографии, как следует из судебных документов.
Через несколько дней после того, как арест Карла был обнародован, MANOWAR выступили с заявлением о том, что он больше не является их участником.
WarSong
father
Aiming High
hansi_hrb
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охуеть мнение
Tomahawk
Этих не посодют, эти часто бывают близки к властьимущим.
olly71
Reflection
Aiming High
resetius
hansi_hrb
hansi_hrb
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И смех и грех. Остальные малолетки что ле были явно довольны? Особенно тем которым 4. Формулировки конечно пиздец.
antoner
olly71
hansi_hrb
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ну вот лично мне период 1994-1988 охуенный. по музыке. тексты говно да
Aiming High
Кого Карл Логан хоть пальцем тронул? Если только клаву компа.Тогда заодно и интернет прикрыть,что-бы не было возможности смотреть,а тем более качать подобные видео.
Benji Marshall
hansi_hrb
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Вполне может что и тронул, но это неизвестно. любой человек, а особенно ебанутый, (а только такие могут испытывать сексуальное влечение к детям, у которых то и секс признаки не выражены), пытается реализовать свои фантазии и пристрастия. И педофилы не исключения. И именно для таких вот зрителей ебут и похищают детей. Что б они просто смотрели.. А свободой в интернете можно оправдать что угодно. И разжигания и доведения до самоубийства и подстрекательства различные. Ну это... э свобода, че интернет закрыть бля сука...
nabastak_
ElectricRetard
Ну не совсем. Это все таки именно погрнография. Человек может смотреть цп из-за яркого ощущения насилия (ребенок беззащитен), из-за подсознательной неправильности происходящего (чем то схоже с сексом в общественных местах) и даже банально из интереса, это не только про "возбуждают дети". Самое главное, что это вообще не обязано соотносится с его реальными желаниями. У меня вот есть несколько знакомых девушек, которых возбуждают видео с насилием и последующим убийством женщин. Едва ли они сами хотели бы испытать даже частичку такого опыта.
Другое дело, когда человек тоннами хранит у себя подобные видеоролики. Тут уже действительно вопрос, насколько далек он от реальных действий, если вся его коллекция состоит исключительно из подобных видео.
Aiming High
Людей с неустоявшейся психикой большинство,и поэтому я всегда был против контента со сценами насилия,расчлененки и т.д и т.п.И реально сажал-бы режиссеров и актеров,жертвами которых являются в том числе и такие как Карл Логан.
ElectricRetard
Если в твоей стране скачивание и хранение порно считается преступлением, то скачивая и храня порно, ты его совершаешь. Ты уж совсем воду не лей.
Aiming High
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