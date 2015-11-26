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Гитарист MANOWAR признал вину в хранении детской порнографии



По сообщению Charlotte Observer, бывшему гитаристу MANOWAR Карлу Логану грозит не менее 25 лет тюрьмы после того, как он признался в зале федерального суда, что скачал и хранил детскую порнографию.



55-летний Логан был арестован в августе 2018 года в Шарлотте (Северная Каролина) и обвинён по шести пунктам в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Он был заключён в тюрьму после того, как признал свою вину по двум пунктам, касающимся детской порнографии.



Предполагаемые правонарушения Логана имели место в период с 18 июня 2018 года по 2 августа 2018 года.



В ордере на арест говорится, что у Карла было несколько видеозаписей, на которых были запечатлены девочки в возрасте от 4 до 12 лет, совершающие различные сексуальные действия с неустановленными мужчинами. Каждое видео описано в графических деталях, включая одну сцену, где девочка в возрасте 10–12 лет «задыхается и выглядит явно расстроенной».



Дело было передано в федеральный суд, в котором большое жюри в прошлом году предъявило Логану обвинение по одному пункту обвинения в получении и хранении детской порнографии, как следует из судебных документов.



Через несколько дней после того, как арест Карла был обнародован, MANOWAR выступили с заявлением о том, что он больше не является их участником.







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