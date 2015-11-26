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Manowar

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Гитарист MANOWAR признал вину в хранении детской порнографии



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По сообщению Charlotte Observer, бывшему гитаристу MANOWAR Карлу Логану грозит не менее 25 лет тюрьмы после того, как он признался в зале федерального суда, что скачал и хранил детскую порнографию.

55-летний Логан был арестован в августе 2018 года в Шарлотте (Северная Каролина) и обвинён по шести пунктам в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Он был заключён в тюрьму после того, как признал свою вину по двум пунктам, касающимся детской порнографии.

Предполагаемые правонарушения Логана имели место в период с 18 июня 2018 года по 2 августа 2018 года.

В ордере на арест говорится, что у Карла было несколько видеозаписей, на которых были запечатлены девочки в возрасте от 4 до 12 лет, совершающие различные сексуальные действия с неустановленными мужчинами. Каждое видео описано в графических деталях, включая одну сцену, где девочка в возрасте 10–12 лет «задыхается и выглядит явно расстроенной».

Дело было передано в федеральный суд, в котором большое жюри в прошлом году предъявило Логану обвинение по одному пункту обвинения в получении и хранении детской порнографии, как следует из судебных документов.

Через несколько дней после того, как арест Карла был обнародован, MANOWAR выступили с заявлением о том, что он больше не является их участником.

Ex-MANOWAR Guitarist KARL LOGAN Faces 25 Years In Prison After Admitting He Downloaded Child Porn



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КомментарииСкрыть/показать 22 )

WarSong


27 июл 2020, 10:17		Siberian Mouse небось какой-нибудь качал.

father


27 июл 2020, 10:29		Охренеть, вот это да. 25 лет был гитаристом крутой группы, и в 55 за то, что решил разнообразить свою дрочку, уедет на зону до 80 лет.

Aiming High


27 июл 2020, 10:37		Уроды.Вместо того,что-бы наказать тех кто организовывал,учавствовал и снимал видео,сажают ни за что музыканта.Он же ведь реально не нанес НИКОМУ ущерба,за что ему сидеть?Так сажайте тогда тех кто смотрит фильмы с любым насилием,ведь это тоже плохо.

hansi_hrb


27 июл 2020, 10:42		Уроды.Вместо того,что-бы наказать тех кто организовывал,учавствовал и снимал видео,сажают ни за что музыканта.Он же ведь реально не нанес НИКОМУ ущерба,за что ему сидеть?Так сажайте тогда тех кто смотрит фильмы с любым насилием,ведь это тоже плохо.

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охуеть мнение

Tomahawk


27 июл 2020, 10:51		>Вместо того,что-бы наказать тех кто организовывал

Этих не посодют, эти часто бывают близки к властьимущим.

olly71


27 июл 2020, 10:53		25 лет тюрьмы ТОЛЬКО за просмотр ..... мда в России за убийство дают условку или химию.

Reflection


27 июл 2020, 11:01		За хранение. В РФ это тоже уголовка.

Aiming High


27 июл 2020, 11:02		Но это за убийства,а за трубку рубероида или мешок сахара дают реальные сроки.А еще совсем недавно при самом популярном сейчас политике в РФ Иосифе Сталине и за три колоска могли в расход пустить.

resetius


27 июл 2020, 11:23		Да уж, репутация мановара сильно испорчена этим. У меня, например, при слове мановар теперь возникает ассоциация - выродки, которые 2.71бут детей. Никакого желания слушать их больше не возникает.

hansi_hrb


27 июл 2020, 11:26		не ну за просмотр тоже надо получать. Спрос формирует предложение как никак. И именно такие люди провоцируют производство. Так что сполна получать должны все.

hansi_hrb


27 июл 2020, 11:34		Каждое видео описано в графических деталях, включая одну сцену, где девочка в возрасте 10–12 лет «задыхается и выглядит явно расстроенной».

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И смех и грех. Остальные малолетки что ле были явно довольны? Особенно тем которым 4. Формулировки конечно пиздец.

antoner


27 июл 2020, 12:02		Жесткое но справедливое правосудие.....такой хуеты не должно быть,но жаль группу.....имидж подорвал ей конкретно




olly71


27 июл 2020, 12:34		antoner - ой как подорвал он им имидж клоунов с текстами на уровне 3 класса школы умственно-отсталых . А тож их товарищь antoner серьёзно воспринимал и считал великими серьёзными музыкантами ))))) Вот реально никогда не мог понять успеха Мановар и Кисс . Что у них в музыке такого что их слушают ?

hansi_hrb


27 июл 2020, 13:02		Что у них в музыке такого что их слушают ?

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ну вот лично мне период 1994-1988 охуенный. по музыке. тексты говно да

Aiming High


27 июл 2020, 13:11		Жесткое но справедливое правосудие.....

Кого Карл Логан хоть пальцем тронул? Если только клаву компа.Тогда заодно и интернет прикрыть,что-бы не было возможности смотреть,а тем более качать подобные видео.

Benji Marshall


27 июл 2020, 13:26		olly71, разделяю твое мнение, но, о вкусах не спорят. пожалуй, соглашусь с теми, кто считает первопричиной такого успеха визуальную составляющую, на которую "клюет" большая часть людей

hansi_hrb


27 июл 2020, 13:36		Кого Карл Логан хоть пальцем тронул?

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Вполне может что и тронул, но это неизвестно. любой человек, а особенно ебанутый, (а только такие могут испытывать сексуальное влечение к детям, у которых то и секс признаки не выражены), пытается реализовать свои фантазии и пристрастия. И педофилы не исключения. И именно для таких вот зрителей ебут и похищают детей. Что б они просто смотрели.. А свободой в интернете можно оправдать что угодно. И разжигания и доведения до самоубийства и подстрекательства различные. Ну это... э свобода, че интернет закрыть бля сука...

nabastak_


27 июл 2020, 13:44		Интересно, он платил за это на каких-то дипвеб-сайтах или просто кликнул пару раз по всплывающим окошкам, качая варез :/

ElectricRetard


27 июл 2020, 13:50		>любой человек, а особенно ебанутый, (а только такие могут испытывать сексуальное влечение к детям, у которых то и секс признаки не выражены), пытается реализовать свои фантазии и пристрастия.
Ну не совсем. Это все таки именно погрнография. Человек может смотреть цп из-за яркого ощущения насилия (ребенок беззащитен), из-за подсознательной неправильности происходящего (чем то схоже с сексом в общественных местах) и даже банально из интереса, это не только про "возбуждают дети". Самое главное, что это вообще не обязано соотносится с его реальными желаниями. У меня вот есть несколько знакомых девушек, которых возбуждают видео с насилием и последующим убийством женщин. Едва ли они сами хотели бы испытать даже частичку такого опыта.

Другое дело, когда человек тоннами хранит у себя подобные видеоролики. Тут уже действительно вопрос, насколько далек он от реальных действий, если вся его коллекция состоит исключительно из подобных видео.

Aiming High


27 июл 2020, 13:51		hansi_hrb - Так может и тебя на 25 лет закрыть? Может ты тоже кого трогал или замочил? Откуда нам знать? Наказывать нужно за совершенное преступление,а не за гипотетическое.Похищают детей и т.д. не зрители,а те кто создает подобный контент и распостраняет.Вот кого нужно наказывать за уже совершенное преступление.А не за то,что если бы у бабушки был член,то она стала-бы дедушкой.
Людей с неустоявшейся психикой большинство,и поэтому я всегда был против контента со сценами насилия,расчлененки и т.д и т.п.И реально сажал-бы режиссеров и актеров,жертвами которых являются в том числе и такие как Карл Логан.

ElectricRetard


27 июл 2020, 13:52		>Наказывать нужно за совершенное преступление,а не за гипотетическое.
Если в твоей стране скачивание и хранение порно считается преступлением, то скачивая и храня порно, ты его совершаешь. Ты уж совсем воду не лей.

Aiming High


27 июл 2020, 13:55		В моей стране(Беларуси),даже лайк под понравившимся порнороликом считается преступлением. И я живу по законам совести,а не по тем которые пишут зачастую реальные педофилы.


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