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*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 16
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 15
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком» 13
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 12
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Manowar

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27 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления MANOWAR

13 дек 2022 : 		 Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканному блюду»

28 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от MANOWAR

31 авг 2022 : 		 MANOWAR в Мексике

18 июл 2022 : 		 Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию

27 июн 2022 : 		 MANOWAR вылетели с фестиваля, грозят судом

26 июн 2022 : 		 MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании

23 июн 2022 : 		 MANOWAR выпустили ЕР

6 июн 2022 : 		 MANOWAR нашли барабанщика

21 апр 2022 : 		 MANOWAR рядом с Полярным

17 мар 2022 : 		 Бывший гитарист MANOWAR назвал JOEY DEMAIO тираном

15 мар 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления MANOWAR

10 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления MANOWAR

8 дек 2021 : 		 Басист MANOWAR не знает, в каком формате выйдет новый материал

18 ноя 2021 : 		 MANOWAR вернулись к Гомеру

22 окт 2021 : 		 MANOWAR не приедут в Болгарию. Но запишут песню

12 июл 2021 : 		 MANOWAR отметят юбилей шести альбомов

18 апр 2021 : 		 Трейлер нового релиза MANOWAR

16 мар 2021 : 		 Трейлер нового релиза MANOWAR

30 авг 2020 : 		 MANOWAR - "Hail To The Russian Manowarriors"

19 авг 2020 : 		 Тизер нового релиза MANOWAR

3 авг 2020 : 		 MANOWAR работают над новым ЕР

27 июл 2020 : 		 Гитарист MANOWAR признал вину в хранении детской порнографии

23 июл 2020 : 		 MANOWAR станут хэдлайнерами Rock Fest Barcelona

2 июн 2020 : 		 MANOWAR едут в юбилейный тур

17 мар 2020 : 		 MANOWAR сняли концерт
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Профессиональное видео с выступления MANOWAR



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Профессиональное видео с выступления MANOWAR, состоявшегося 14 марта 2020 года в рамках Hell & Heaven Metal Fest в Мексике, доступно для просмотра ниже.




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