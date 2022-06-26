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MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании



Организаторы Barcelona Rock Fest 2022 опубликовали сообщение относительно ситуации с выступлением MANOWAR:



«По состоянию на сегодня, 21 июня, ситуация сложная. Уже несколько месяцев мы хотим подписать контракт, который чётко и точно отражает достигнутые договорённости без требований в последнюю минуту. Подписание контракта с чёткими, понятными и без погрешностей условиями, которые гарантируют нам их выполнение, является действительно сложной работой, и за десять дней до фестиваля мы продолжаем предпринимать все возможные попытки. Мы работаем над этим каждый день в течение определённого времени.



При этом мы не говорим, что они не выступят, но сейчас мы в этом не уверены, как бы странно это ни казалось.



Мы очень сожалеем о сложившейся ситуации для всех, кто поддерживает Barcelona Rock Fest, и особенно тех, кто любит MANOWAR».



MANOWAR также описали своё видение ситуации:



«В ответ на публикацию, сделанную Barcelona Rock Fest на своих официальных страницах в социальных сетях относительно нашего выступления, запланированного на 30 июня 2022 года, мы должны сообщить следующее:



Во-первых, мы должны пояснить, что заявления, содержащиеся в их анонсе, не соответствуют действительности.



Промоутер фестиваля и MANOWAR достигли соглашения в июне 2020 года относительно выступления MANOWAR на Barcelona Rock Fest; в противном случае мы бы не дали разрешения и не поддержали бы объявление фестиваля о нашем участии и их рекламные усилия.



Сейчас промоутеры этого фестиваля пытаются в одностороннем порядке изменить условия.



Самое большое желание MANOWAR — воссоединиться с нашими испанскими поклонниками и выступить на Barcelona Rock Fest. Это будет возможно только в том случае, если промоутеры выполнят оговорённые условия.



Мы готовы выполнить свои обязательства по договору и приложили значительные усилия для подготовки к этому шоу. Единственной стороной, которая отказывается выполнять свою часть сделки, являются промоутеры Barcelona Rock Fest, требуя изменить важные условия в последний момент.



Мы абсолютно уверены, что ситуация разрешится и промоутеры фестиваля наконец-то выполнят свои обязательства, чтобы поклонники Barcelona Rock Fest смогли увидеть хедлайнера, который был заявлен на 30 июня 2022 года.



К сожалению, в организации фестиваля в этом году возникло несколько проблем, о которых, мы надеемся, не придётся рассказывать.



MANOWAR вновь заявляют, что мы готовы выступить на этом фестивале при условии соблюдения договорённости, и мы глубоко сожалеем обо всех неудобствах, которые промоутер причиняет фанатам.



Эта ситуация в Испании не влияет ни на одно из наших других запланированных выступлений».







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