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Manowar

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MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании



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Организаторы Barcelona Rock Fest 2022 опубликовали сообщение относительно ситуации с выступлением MANOWAR:

«По состоянию на сегодня, 21 июня, ситуация сложная. Уже несколько месяцев мы хотим подписать контракт, который чётко и точно отражает достигнутые договорённости без требований в последнюю минуту. Подписание контракта с чёткими, понятными и без погрешностей условиями, которые гарантируют нам их выполнение, является действительно сложной работой, и за десять дней до фестиваля мы продолжаем предпринимать все возможные попытки. Мы работаем над этим каждый день в течение определённого времени.

При этом мы не говорим, что они не выступят, но сейчас мы в этом не уверены, как бы странно это ни казалось.

Мы очень сожалеем о сложившейся ситуации для всех, кто поддерживает Barcelona Rock Fest, и особенно тех, кто любит MANOWAR».

MANOWAR также описали своё видение ситуации:

«В ответ на публикацию, сделанную Barcelona Rock Fest на своих официальных страницах в социальных сетях относительно нашего выступления, запланированного на 30 июня 2022 года, мы должны сообщить следующее:

Во-первых, мы должны пояснить, что заявления, содержащиеся в их анонсе, не соответствуют действительности.

Промоутер фестиваля и MANOWAR достигли соглашения в июне 2020 года относительно выступления MANOWAR на Barcelona Rock Fest; в противном случае мы бы не дали разрешения и не поддержали бы объявление фестиваля о нашем участии и их рекламные усилия.

Сейчас промоутеры этого фестиваля пытаются в одностороннем порядке изменить условия.

Самое большое желание MANOWAR — воссоединиться с нашими испанскими поклонниками и выступить на Barcelona Rock Fest. Это будет возможно только в том случае, если промоутеры выполнят оговорённые условия.

Мы готовы выполнить свои обязательства по договору и приложили значительные усилия для подготовки к этому шоу. Единственной стороной, которая отказывается выполнять свою часть сделки, являются промоутеры Barcelona Rock Fest, требуя изменить важные условия в последний момент.

Мы абсолютно уверены, что ситуация разрешится и промоутеры фестиваля наконец-то выполнят свои обязательства, чтобы поклонники Barcelona Rock Fest смогли увидеть хедлайнера, который был заявлен на 30 июня 2022 года.

К сожалению, в организации фестиваля в этом году возникло несколько проблем, о которых, мы надеемся, не придётся рассказывать.

MANOWAR вновь заявляют, что мы готовы выступить на этом фестивале при условии соблюдения договорённости, и мы глубоко сожалеем обо всех неудобствах, которые промоутер причиняет фанатам.

Эта ситуация в Испании не влияет ни на одно из наших других запланированных выступлений».

MANOWAR - Upcoming Barcelona Rock Fest 2022 Appearance In Doubt Due To Contractual Disagreements




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26 июн 2022
ElectricRetard
Мне конечно тяжело представить что за пососный фестиваль должен быть, чтобы меня огорчило отсутствие Мановар.
26 июн 2022
o
olly71
После того что они набурогозили в прошлые годы я думал что уже ни один как минимум европейский фест не позовёт такую токсичную банду. Вам нужны проблемы и сорванное шоу ? Зовите Мановар.
26 июн 2022
Darkside.ru Member
T
The Sinner
С другой стороны после ковидки организаторы и промоутеры очень стараются ухудшать условия и резать косты (знаю об этом не понаслышке). Мановар - известная заноза в заднице, но не удивлюсь, если это организаторы феста сами что-то мутят. Ну или там у них опять сцена недостаточно большая, и кино показать нельзя. Но без кина там вообще имхо смотреть нечего.
26 июн 2022
o
olly71
The Sinner, в мире серьёзный кризис ( КОВИД + ВОЙНА ) на бабки попали абсолютно все . Тот кто не будет очень гибким не выживет.
26 июн 2022
Darkside.ru Member
T
The Sinner
olly71, да уж Мановар за все время своего существования в гибкости замечены не были...
а так-то сейчас повальное урезание, промоутеры больше не хотят оплачивать отели, питание, например, гонорары урезали, в свою очередь авиа и топливо для поездок на автобусе или ване подорожали (на западе эти расходы группы сами оплачивают)
26 июн 2022
o
olly71
The Sinner, ну это понятно. 2 года все сидели по домам. Фонаты соскучились по концертам а музыканты сильно поиздержались . Поэтому на одну понтовитую группу промоутеры легко найдут 20 групп и тоже с именем которые сегодня готовы играть подешевле чем 2 года назад. А промоутеры не дураки - чем меньше они заплотят музыкантам тем больше останется им.

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