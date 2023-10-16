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Manowar

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16 окт 2023 : 		 MANOWAR вновь переписывают и обещают новое в 2025

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MANOWAR вновь переписывают и обещают новое в 2025



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MANOWAR опубликовали следующее сообщение:

«Manowarriors! Да будет вам известно, что в начале 2025 года мы представим миру наш новый студийный альбом. Хотя мы пока не можем сообщить его название, мы можем сказать, что этот альбом сокрушит врагов металла в пыль, из которой они вышли, и объединит Manowarriors со всего мира под знаменем True Metal — громче, жестче, сильнее и быстрее, чем когда-либо!

Берегитесь, наш натиск на этом не остановится!

В ответ на ваши призывы вернуться на сцену для новых выступлений, релиз альбома совпадет с нашим следующим крестовым походом - мы начинаем тур "The Blood Of Our Enemies" в 2025 году! Во время этого тура мы будем исполнять два уникальных сет-листа. Поочередно мы будем играть все песни с альбомов "Hail To England" и "Sign Of The Hammer" соответственно. Каждый вечер мы также представим любимые песни наших поклонников за всю нашу карьеру!

Мы с нетерпением ждем возможности вновь исполнить ваши любимые композиции и увидеть ваши поднятые в воздух кулаки и услышать ваши радостные вопли!

Первые концерты уже утверждены в Германии и Люксембурге. За ними обязательно последуют другие страны!

Даты тура 2025 года:

Feb. 07, 2025 - Ludwigsburg, Germany - MHP Arena*
Feb. 08, 2025 - Freiburg, Germany - Sick-Arena**
Feb. 10, 2025 - Zwickau, Germany - Stadthalle*
Feb. 12, 2025 - Regensburg, Germany - Das Stadtwerk.Donau-Arena**
Feb. 14, 2025 - Bamberg, Germany - Brose Arena*
Feb. 15, 2025 - München, Germany - Zenith**
Feb. 17, 2025 - Esch-Sur-Alzette, Luxembourg - Rockhal*
Feb. 19, 2025 - Braunschweig, Germany - Volkswagen Halle**
Feb. 21, 2025 - Berlin, Germany - UFO*
Feb. 22, 2025 - Kiel, Germany - Wunderino Arena**
Feb. 25, 2025 - Mannheim, Germany - Sap Arena*
Feb. 26, 2025 - Ravensburg, Germany - Oberschwabenhalle**
Feb. 28, 2025 - Oldenburg, Germany - Ewe Arena*
Mar. 01, 2025 - Krefeld, Germany - Yayla Arena**

* = "Hail To England" + Best Of / ** = "Sign Of The Hammer" + Best Of

Билеты на эти концерты будут доступны с 25 октября 2023 года в 10:00 утра по центральноевропейскому времени исключительно в Eventim Germany, а в общую продажу поступят 28 октября 2023 года в 10:00 утра по центральноевропейскому времени.

Что касается других новостей, связанных с гастролями, мы должны сообщить вам, что, к сожалению, из-за не зависящих от нас обстоятельств, придется перенести сроки проведения тура Joey De Maio 'Words Of Power' Spoken Word Tour 2023. Новые даты будут объявлены в установленное время. В то же время все деньги за билеты, приобретенные на Spoken Word Tour, будут полностью возвращены. Пожалуйста, следите за электронным письмом от компании, продающей билеты, в нем будет подробно описана процедура возврата. Поклонники, купившие билет Ultimate Fan Experience Upgrade, обязательно получат от The Kingdom Of Steel сообщение о полном возврате средств. Мы приносим извинения за доставленные неудобства и ценим ваше понимание.

Также у нас есть новости из студии!

Сегодня, когда мы отмечаем 39-й год с момента выхода альбома "Sign Of The Hammer", мы рады сообщить, что в честь его 40-летия в следующем году мы вернемся к его истокам и перезапишем весь альбом. Он будет возрожден как "Sign Of The Hammer 2024"! Вы получите брутальность первого релиза, смешанную с вдохновением, которое вы дарили нам на протяжении многих лет, и усовершенствованную с помощью новейших технологий. Sign Of The Hammer 2024" взорвет землю и испепелит ваши ебл сердца еще сильнее и громче, чем когда-либо, обеспечивая максимальный уровень металла!

Кроме того, мы рады сообщить, что через несколько дней откроются наши новые интернет-магазины на новом домене (www.manowarmerch.com), которые предложат вам невиданные ранее товары и специальные предложения. Магазины будут осуществлять доставку из Германии и США соответственно. Следите за новостями!

Manowarriors, на горизонте новые главы нашей саги, и вместе с вами, нашей армией бессмертных, мы будем идти к еще более великим победам!

Героям С Hail and Kill!






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16 окт 2023
olly71
Никто даже они сами не знают кто будет играть на гитаре и барабанах на концертах через полтора года на которые они уже начинают продавать билеты.
Like!3
16 окт 2023
d
decided
Люблю Мановар чисто за такие высеры в их песнях и восприятии мира!
Like!3
16 окт 2023
M
Mike Barlow
Да запретите им уже старые песни перезаписывать и новые сочинять!!! Ну великая же была группа...
16 окт 2023
Nord61
Mike Barlow, согласен, что они давно превратились в пародию на самих себя, но кто ж им запретит? Это их интеллектуальная собственность, и они могут делать с ней, что хотят. А потом, на Manowar явно есть спрос - они ж не чёс по барам на сотню человек катают. Всё-таки какие ни на есть арены собирают, на фестивали их приглашают...
16 окт 2023
gravitgroove
"Перезаписать Sign Of The Hammer"

Понимаю, век экологии, переработанное сырье, даже в интеллектуальной собственности.
Осталось только дождаться, когда Metallica из своего виски начнут водку гнать.
Like!1
16 окт 2023
m
moongrave
Ну что говнюки, прячтесь пока короли не сошли с небес и не сокушили вас своим титаническим музлом.
Like!4
16 окт 2023
p
pal sanych
Запретите им уже вообще.
Like!1
16 окт 2023
rassol
Бляяяяяяя
16 окт 2023
R
Rutger
Сначала стоило сделать образцовый ремастер Sign Of The Hammer, какой-нибудь роскошный бокс с допами и т.п. А потом тешиться перезаписью.
Сейчас же будем иметь древнюю глуховатую запись отличного альбома и очень технологичную перезапись с охрипшим беспонтовым Адамсом, кривыми новодельными соляками и прочими "усовершенствованиями".

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