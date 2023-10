сегодня



MANOWAR вновь переписывают и обещают новое в 2025



MANOWAR опубликовали следующее сообщение:



«Manowarriors! Да будет вам известно, что в начале 2025 года мы представим миру наш новый студийный альбом. Хотя мы пока не можем сообщить его название, мы можем сказать, что этот альбом сокрушит врагов металла в пыль, из которой они вышли, и объединит Manowarriors со всего мира под знаменем True Metal — громче, жестче, сильнее и быстрее, чем когда-либо!



Берегитесь, наш натиск на этом не остановится!



В ответ на ваши призывы вернуться на сцену для новых выступлений, релиз альбома совпадет с нашим следующим крестовым походом - мы начинаем тур "The Blood Of Our Enemies" в 2025 году! Во время этого тура мы будем исполнять два уникальных сет-листа. Поочередно мы будем играть все песни с альбомов "Hail To England" и "Sign Of The Hammer" соответственно. Каждый вечер мы также представим любимые песни наших поклонников за всю нашу карьеру!



Мы с нетерпением ждем возможности вновь исполнить ваши любимые композиции и увидеть ваши поднятые в воздух кулаки и услышать ваши радостные вопли!



Первые концерты уже утверждены в Германии и Люксембурге. За ними обязательно последуют другие страны!



Даты тура 2025 года:



Feb. 07, 2025 - Ludwigsburg, Germany - MHP Arena*

Feb. 08, 2025 - Freiburg, Germany - Sick-Arena**

Feb. 10, 2025 - Zwickau, Germany - Stadthalle*

Feb. 12, 2025 - Regensburg, Germany - Das Stadtwerk.Donau-Arena**

Feb. 14, 2025 - Bamberg, Germany - Brose Arena*

Feb. 15, 2025 - München, Germany - Zenith**

Feb. 17, 2025 - Esch-Sur-Alzette, Luxembourg - Rockhal*

Feb. 19, 2025 - Braunschweig, Germany - Volkswagen Halle**

Feb. 21, 2025 - Berlin, Germany - UFO*

Feb. 22, 2025 - Kiel, Germany - Wunderino Arena**

Feb. 25, 2025 - Mannheim, Germany - Sap Arena*

Feb. 26, 2025 - Ravensburg, Germany - Oberschwabenhalle**

Feb. 28, 2025 - Oldenburg, Germany - Ewe Arena*

Mar. 01, 2025 - Krefeld, Germany - Yayla Arena**



* = "Hail To England" + Best Of / ** = "Sign Of The Hammer" + Best Of



Билеты на эти концерты будут доступны с 25 октября 2023 года в 10:00 утра по центральноевропейскому времени исключительно в Eventim Germany, а в общую продажу поступят 28 октября 2023 года в 10:00 утра по центральноевропейскому времени.



Что касается других новостей, связанных с гастролями, мы должны сообщить вам, что, к сожалению, из-за не зависящих от нас обстоятельств, придется перенести сроки проведения тура Joey De Maio 'Words Of Power' Spoken Word Tour 2023. Новые даты будут объявлены в установленное время. В то же время все деньги за билеты, приобретенные на Spoken Word Tour, будут полностью возвращены. Пожалуйста, следите за электронным письмом от компании, продающей билеты, в нем будет подробно описана процедура возврата. Поклонники, купившие билет Ultimate Fan Experience Upgrade, обязательно получат от The Kingdom Of Steel сообщение о полном возврате средств. Мы приносим извинения за доставленные неудобства и ценим ваше понимание.



Также у нас есть новости из студии!



Сегодня, когда мы отмечаем 39-й год с момента выхода альбома "Sign Of The Hammer", мы рады сообщить, что в честь его 40-летия в следующем году мы вернемся к его истокам и перезапишем весь альбом. Он будет возрожден как "Sign Of The Hammer 2024"! Вы получите брутальность первого релиза, смешанную с вдохновением, которое вы дарили нам на протяжении многих лет, и усовершенствованную с помощью новейших технологий. Sign Of The Hammer 2024" взорвет землю и испепелит ваши ебл сердца еще сильнее и громче, чем когда-либо, обеспечивая максимальный уровень металла!



Кроме того, мы рады сообщить, что через несколько дней откроются наши новые интернет-магазины на новом домене (www.manowarmerch.com), которые предложат вам невиданные ранее товары и специальные предложения. Магазины будут осуществлять доставку из Германии и США соответственно. Следите за новостями!



Manowarriors, на горизонте новые главы нашей саги, и вместе с вами, нашей армией бессмертных, мы будем идти к еще более великим победам!



Героям С Hail and Kill!











