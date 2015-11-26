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Профессиональное видео с выступления MANOWAR



Профессиональное видео с выступления MANOWAR, которое состоялось пятого апреля 2019 года в Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stuttgart, Germany, доступно для просмотра ниже.







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