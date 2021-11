18 ноя 2021



MANOWAR вернулись к Гомеру



MANOWAR вернутся в Грецию в июне следующего года, чтобы стать хедлайнерами фестиваля Release Athens 2022 в Plateia Nerou.



На пресс-конференции, состоявшейся в Афинах, басист MANOWAR Joey DeMaio объявил, что группа привезёт с собой новые сокрушительные декорации, убойный сет-лист и специальный подарок для греческих фанатов в честь поистине выдающегося года в истории музыки.



Как известно поклонникам металла, в 2022 году исполняется 30 лет с момента выхода альбома "The Triumph Of Steel". На этом альбоме MANOWAR удивили своих поклонников более чем 28-минутным треком "Achilles, Agony And Ecstasy In Eight Parts", вдохновлённым древнегреческой поэмой Гомера «Илиада». В честь этой памятной годовщины и в качестве «благодарности» за постоянную и горячую поддержку греческих Manowarriors, MANOWAR теперь взялись за «Одиссею» — историю Гомера о великом герое Одиссее и его долгом и опасном стремлении вернуться к жене и сыну.



«Мы очень рады вернуться в Грецию и отдать дань уважения удивительному прошлому этой страны, — сказал DeMaio. — Приём, который мы получили на Release Athens 2019, как всегда, был фантастическим. Это шоу, а также то, что мы снова оказались в окружении уникальной культуры и истории Греции, вдохновило нас на повторное знакомство с Гомером, как мы давно планировали».



Для этого проекта MANOWAR пошли на многое: они не только записали песню под названием "The Revenge Of Odysseus" для своего предстоящего нового студийного альбома, DeMaio также отправился в Афины, чтобы записать повествование с командой отца и сына Костаса и Константиноса Казакосов. Костас, известный в Греции по участию во многих фильмах и как талантливый театральный актёр и писатель, и его сын Константинос, тоже талантливый актёр, озвучили трогательный диалог между Одиссеем и его сыном Телемахом. И чтобы уважить исторический источник, они сделали это на древнегреческом языке, а перевод с английского сделал Sakis Tolis из греческой металл-группы ROTTING CHRIST.



«Работать с Костасом, Константиносом, Сакисом и всеми остальными, кто принимал участие в озвучивании, было большим удовольствием и честью, — сказал ДеМайо. — Я называю Костаса "греческим Орсоном Уэллсом" не только потому, что эти два гиганта обладают многими замечательными талантами и выдающимися голосами, но и за то, что они одинаково страстно желают добиться идеального повествования, оставаясь при этом скромными и добрыми! Нам не терпится поделиться всем этим с нашими поклонниками».













+2 -1



( 2 ) просмотров: 1140