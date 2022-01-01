13 дек 2022



Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканному блюду»



В новом интервью немецкому Radio Bob! басист MANOWAR Joey DeMaio подтвердил, что он и его коллеги по группе работают над новой музыкой:



«Прямо сейчас мы находимся в студии. Мы записываем новый материал. У нас много энергии. У нас новый невероятный гитарист, который очень известен. И сейчас много всего происходит».



На вопрос, как долго MANOWAR сочиняют материал для нового альбома, Joey ответил:



«С тех пор, как началась история с COVID. Мы были в разъездах три года и построили совершенно новую студию звукозаписи. Так что теперь у нас две студии. Если кому интересно, вы можете зайти на сайт ValhallaStudiosNY.com ["NY" означает "Нью-Йорк"], там вы можете увидеть одну из студий и оценить её.



Мы сочиняли и работали всё это время. Но теперь в группе новый барабанщик и новый гитарист, поэтому динамика и энергия изменились».



Что касается возможной даты выхода следующего альбома MANOWAR, DeMaio сказал:



«Этот вопрос мне задавали все звукозаписывающие компании в моей карьере. Я работал примерно с 50 звукозаписывающими компаниями, и ответ им нравится не больше, чем кому-либо другому. Когда получится, тогда получится. Представьте, что вы повар и проводите какое-то время на кухне. Ужин готов тогда, когда получится. Чтобы приготовить хорошую еду, нужно время. Если вы хотите просто положить гамбургер на гриль, это нормально. Но если вы собираетесь приготовить изысканное блюдо, — а мы считаем, что наша музыка сродни изысканному блюду — это требует любви и усердия».







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