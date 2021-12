сегодня



Басист MANOWAR не знает, в каком формате выйдет новый материал



В прошлом месяце MANOWAR объявили о записи песни под названием "The Revenge Of Odysseus" для предстоящего студийного альбома группы. На вопрос в новом интервью телешоу Metal Hammer Greece "TV War" о том, станет ли следующий релиз MANOWAR полноформатным альбомом или это будет ранее запланированное продолжение EP "The Final Battle I" 2019 года, басист Joey DeMaio ответил:



«Это очень хороший вопрос. Ты первый, кто задал его. И сейчас я действительно не знаю, что будет дальше, потому что у нас было вдохновение написать эту песню, которая, как я думал, могла бы стать очень длинной композицией — может быть, минут 10 — "The Revenge Of Odysseus". И она просто вышла из-под контроля — она все разрасталась и разрасталась. Началось с того, что я сказал: "Может быть, она будет на английском". Потом стало: "Может быть, это будет на греческом". А затем это стал не просто греческий, а древнегреческий. Вслед за этим была затронута тема о знаменитых рассказчиках. А после мы решили: "Нет, мы возьмём одного из самых известных, если не самого известного актёра в Греции". А его сын будет играть роль Телемаха". И всё это становилось масштабнее и масштабнее. И вот, когда они пришли в студию здесь, в Афинах, и записали свои партии, получилось просто потрясающе. И теперь я столкнулся с большой проблемой: есть так много невероятных вещей, которые исполнили эти ребята... Так что реальность, просто услышав слова, поставила меня перед проблемой: как я могу соединить это великолепное исполнение с музыкой, которая будет достойна этой прекрасной, великолепной игры? Так что это большая, чёрт возьми, проблема. Поэтому я с нетерпением жду возможности вернуться в студию и попытаюсь подать это наилучшим образом».

























