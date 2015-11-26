MANOWAR отметят юбилей шести альбомов

MANOWAR в 2022 году отправятся в "Crushing The Enemies Of Metal Anniversary Tour '22", в рамках которого отметят следующие юбилеи:
* 40th anniversary of "Battle Hymns"
* 35th anniversary of "Fighting The World"
* 30th anniversary of "The Triumph Of Steel"
* 20th anniversary of "Warriors Of The World"
* 15th anniversary of "Gods Of War"
* 10th anniversary of "The Lord Of Steel"
Joey DeMaio: «Это для нас очень особенный тур. Мы будем отмечать юбилеи шести наших альбомов. Такое событие, конечно, требует чего-то особенного, и этот тур будет особенным: убойный сет-лист, грандиозная постановка, несколько мировых премьер и множество сюрпризов»
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