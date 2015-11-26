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Manowar

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12 июл 2021 : 		 MANOWAR отметят юбилей шести альбомов

18 апр 2021 : 		 Трейлер нового релиза MANOWAR

16 мар 2021 : 		 Трейлер нового релиза MANOWAR

30 авг 2020 : 		 MANOWAR - "Hail To The Russian Manowarriors"

19 авг 2020 : 		 Тизер нового релиза MANOWAR

3 авг 2020 : 		 MANOWAR работают над новым ЕР

27 июл 2020 : 		 Гитарист MANOWAR признал вину в хранении детской порнографии

23 июл 2020 : 		 MANOWAR станут хэдлайнерами Rock Fest Barcelona

2 июн 2020 : 		 MANOWAR едут в юбилейный тур

17 мар 2020 : 		 MANOWAR сняли концерт

10 мар 2020 : 		 Басист MANOWAR не сдавал назад, его неправильно поняли

24 сен 2019 : 		 Фотокнига MANOWAR выйдет осенью

24 июл 2019 : 		 MANOWAR подали в суд на организаторов HELLFEST

29 июн 2019 : 		 MANOWAR отрицают, что группа сама отменила выступление на Hellfest

31 май 2019 : 		 Как же так, КАРЛ?

27 май 2019 : 		 Бывший гитарист MANOWAR KARL LOGAN предстанет перед судом по обвинению в хранении детской порнографии

29 мар 2019 : 		 Переиздания MANOWAR выйдут весной

28 мар 2019 : 		 Бывший барабанщик HAMMERFALL в MANOWAR

25 мар 2019 : 		 MANOWAR выпускают новый ЕР

20 мар 2019 : 		 Бывший гитарист MANOWAR не верит «в прощание со сценой» бывших участников

1 мар 2019 : 		 MANOWAR открыли тур

16 янв 2019 : 		 MANOWAR нашли гитариста

26 окт 2018 : 		 KARL LOGAN не поедет в тур с MANOWAR

26 окт 2018 : 		 Гитарист MANOWAR обвинён в хранении детской порнографии

26 сен 2018 : 		 Группа MANOWAR попрощается с Россией в марте

26 июл 2018 : 		 Переиздания MANOWAR выйдут в августе
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|||| 12 июл 2021

MANOWAR отметят юбилей шести альбомов



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MANOWAR в 2022 году отправятся в "Crushing The Enemies Of Metal Anniversary Tour '22", в рамках которого отметят следующие юбилеи:

* 40th anniversary of "Battle Hymns"

* 35th anniversary of "Fighting The World"

* 30th anniversary of "The Triumph Of Steel"

* 20th anniversary of "Warriors Of The World"

* 15th anniversary of "Gods Of War"

* 10th anniversary of "The Lord Of Steel"

Joey DeMaio: «Это для нас очень особенный тур. Мы будем отмечать юбилеи шести наших альбомов. Такое событие, конечно, требует чего-то особенного, и этот тур будет особенным: убойный сет-лист, грандиозная постановка, несколько мировых премьер и множество сюрпризов»

MANOWAR To Celebrate Six Album Anniversaries On



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