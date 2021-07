12 июл 2021



MANOWAR отметят юбилей шести альбомов



MANOWAR в 2022 году отправятся в "Crushing The Enemies Of Metal Anniversary Tour '22", в рамках которого отметят следующие юбилеи:



* 40th anniversary of "Battle Hymns"



* 35th anniversary of "Fighting The World"



* 30th anniversary of "The Triumph Of Steel"



* 20th anniversary of "Warriors Of The World"



* 15th anniversary of "Gods Of War"



* 10th anniversary of "The Lord Of Steel"



Joey DeMaio: «Это для нас очень особенный тур. Мы будем отмечать юбилеи шести наших альбомов. Такое событие, конечно, требует чего-то особенного, и этот тур будет особенным: убойный сет-лист, грандиозная постановка, несколько мировых премьер и множество сюрпризов»







