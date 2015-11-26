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Manowar

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23 июл 2020 : 		 MANOWAR станут хэдлайнерами Rock Fest Barcelona

2 июн 2020 : 		 MANOWAR едут в юбилейный тур

17 мар 2020 : 		 MANOWAR сняли концерт

10 мар 2020 : 		 Басист MANOWAR не сдавал назад, его неправильно поняли

24 сен 2019 : 		 Фотокнига MANOWAR выйдет осенью

24 июл 2019 : 		 MANOWAR подали в суд на организаторов HELLFEST

29 июн 2019 : 		 MANOWAR отрицают, что группа сама отменила выступление на Hellfest

31 май 2019 : 		 Как же так, КАРЛ?

27 май 2019 : 		 Бывший гитарист MANOWAR KARL LOGAN предстанет перед судом по обвинению в хранении детской порнографии

29 мар 2019 : 		 Переиздания MANOWAR выйдут весной

28 мар 2019 : 		 Бывший барабанщик HAMMERFALL в MANOWAR

25 мар 2019 : 		 MANOWAR выпускают новый ЕР

20 мар 2019 : 		 Бывший гитарист MANOWAR не верит «в прощание со сценой» бывших участников

1 мар 2019 : 		 MANOWAR открыли тур

16 янв 2019 : 		 MANOWAR нашли гитариста

26 окт 2018 : 		 KARL LOGAN не поедет в тур с MANOWAR

26 окт 2018 : 		 Гитарист MANOWAR обвинён в хранении детской порнографии

26 сен 2018 : 		 Группа MANOWAR попрощается с Россией в марте

26 июл 2018 : 		 Переиздания MANOWAR выйдут в августе

15 май 2018 : 		 MANOWAR поедут в тур весной

15 дек 2017 : 		 MANOWAR отменили шоу из-за отравления басиста

9 окт 2017 : 		 Вокалист MANOWAR о прощальном туре

21 июл 2017 : 		 MANOWAR исполняют гимн Болгарии

8 окт 2016 : 		 Концертное видео MANOWAR

25 май 2016 : 		 MANOWAR готовы сказать «прощай»

8 фев 2016 : 		 Басист MANOWAR о Лемми
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MANOWAR станут хэдлайнерами Rock Fest Barcelona



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MANOWAR вернутся в Испанию в качестве хэдлайнера Rock Fest Barcelona 1 июля 2021 года. Это будет единственный концерт группы в Испании в следующем году.

MANOWAR отпразднуют своё 40-летие с самой масштабной программой, которую они когда-либо привозили в Испанию, с эпическими декорациями, впечатляющими визуальными эффектами, фигурами викингов и мощным сет-листом, забитым их бессмертными классическими произведениями.

«Нам не терпится вернуться в Испанию, - говорит Joey DeMaio. — Наши испанские фанаты всегда сражались за Manowar и настоящий металл. Мы никогда не подводили, и мы никогда не подведём наших преданных поклонников в Испании. Наш девиз — LOUDER HARDER BIGGER — STRONGER, и этим всё сказано!»

MANOWAR To Headline Rock Fest Barcelona 2021; Video Trailer



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Darkside.ru Member

The Sinner


23 июл 2020, 16:19		они уже выиграли суд у Хеллфеста? ))))


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