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MANOWAR станут хэдлайнерами Rock Fest Barcelona



MANOWAR вернутся в Испанию в качестве хэдлайнера Rock Fest Barcelona 1 июля 2021 года. Это будет единственный концерт группы в Испании в следующем году.



MANOWAR отпразднуют своё 40-летие с самой масштабной программой, которую они когда-либо привозили в Испанию, с эпическими декорациями, впечатляющими визуальными эффектами, фигурами викингов и мощным сет-листом, забитым их бессмертными классическими произведениями.



«Нам не терпится вернуться в Испанию, - говорит Joey DeMaio. — Наши испанские фанаты всегда сражались за Manowar и настоящий металл. Мы никогда не подводили, и мы никогда не подведём наших преданных поклонников в Испании. Наш девиз — LOUDER HARDER BIGGER — STRONGER, и этим всё сказано!»







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