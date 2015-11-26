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Manowar

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25 мар 2019 : 		 MANOWAR выпускают новый ЕР

20 мар 2019 : 		 Бывший гитарист MANOWAR не верит «в прощание со сценой» бывших участников

1 мар 2019 : 		 MANOWAR открыли тур

16 янв 2019 : 		 MANOWAR нашли гитариста

26 окт 2018 : 		 KARL LOGAN не поедет в тур с MANOWAR

26 окт 2018 : 		 Гитарист MANOWAR обвинён в хранении детской порнографии

26 сен 2018 : 		 Группа MANOWAR попрощается с Россией в марте

26 июл 2018 : 		 Переиздания MANOWAR выйдут в августе

15 май 2018 : 		 MANOWAR поедут в тур весной

15 дек 2017 : 		 MANOWAR отменили шоу из-за отравления басиста

9 окт 2017 : 		 Вокалист MANOWAR о прощальном туре

21 июл 2017 : 		 MANOWAR исполняют гимн Болгарии

8 окт 2016 : 		 Концертное видео MANOWAR

25 май 2016 : 		 MANOWAR готовы сказать «прощай»

8 фев 2016 : 		 Басист MANOWAR о Лемми

25 янв 2016 : 		 Видео с выступления MANOWAR

6 дек 2015 : 		 Новое видео MANOWAR

4 дек 2015 : 		 Концертное видео MANOWAR

6 сен 2014 : 		 MANOWAR возвращаются в студию

12 мар 2014 : 		 Лучшие моменты из тура MANOWAR по США

15 янв 2014 : 		 Обложка нового релиза MANOWAR

21 дек 2013 : 		 Новый релиз MANOWAR выйдет в феврале

18 ноя 2013 : 		 Фрагмент нового трека MANOWAR

8 ноя 2013 : 		 MANOWAR объединили усилия с HAMILTON'ом STERLING'ом

28 окт 2013 : 		 MANOWAR объявили о проведении собственного фестиваля в Финляндии

29 июл 2013 : 		 MANOWAR перезаписывают "Kings Of Metal"
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MANOWAR выпускают новый ЕР



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MANOWAR с двадцать девятого марта на концерте во Франкфурте (в тот же день и на iTunes) начнут продажу первого из трёх новых ЕР — “The Final Battle I”. За оформление отвечал Ken Kelly, а сам релиз обещает войти в историю как один из самых эпичных релизов всех времён и народов. В ЕР войдут четыре трека, вдохновлённых “The Final Battle World Tour” и невероятной энергетикой поклонников коллектива. Вся музыка была записана и сведена в собственной студии MANOWAR — VALHALLA STUDIOS, используя всю имеющуюся мощь мониторов в 27 000 Вт.

«Мощь этих четырёх треков просто умопомрачительная! Мы просто не могли выпустить больше песен единовременно, это было бы слишком! Мы хотим дать нашим поклонникам шанс услышать каждую ноту, каждое слово. Прокачать их силу так, чтобы они были готовы к своим ежедневным сражениям! И не забудьте присоединиться к нам на концертах в нашей The Final Battle!» — говорит и так понятно кто, исполнивший партию лид-вокала в "You Shall Die Before I Die".

В обычную продажу на Amazon и Google Play релиз поступит 30 мая. Вторая и третья части, вдохновлённые приключениями коллектива в рамках оставшихся выступлений “The Final Battle World Tour”, будет доступна позднее.



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