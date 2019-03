сегодня



MANOWAR выпускают новый ЕР



MANOWAR с двадцать девятого марта на концерте во Франкфурте (в тот же день и на iTunes) начнут продажу первого из трёх новых ЕР — “The Final Battle I”. За оформление отвечал Ken Kelly, а сам релиз обещает войти в историю как один из самых эпичных релизов всех времён и народов. В ЕР войдут четыре трека, вдохновлённых “The Final Battle World Tour” и невероятной энергетикой поклонников коллектива. Вся музыка была записана и сведена в собственной студии MANOWAR — VALHALLA STUDIOS, используя всю имеющуюся мощь мониторов в 27 000 Вт.



«Мощь этих четырёх треков просто умопомрачительная! Мы просто не могли выпустить больше песен единовременно, это было бы слишком! Мы хотим дать нашим поклонникам шанс услышать каждую ноту, каждое слово. Прокачать их силу так, чтобы они были готовы к своим ежедневным сражениям! И не забудьте присоединиться к нам на концертах в нашей The Final Battle!» — говорит и так понятно кто, исполнивший партию лид-вокала в "You Shall Die Before I Die".



В обычную продажу на Amazon и Google Play релиз поступит 30 мая. Вторая и третья части, вдохновлённые приключениями коллектива в рамках оставшихся выступлений “The Final Battle World Tour”, будет доступна позднее.





