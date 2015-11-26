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Manowar

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30 авг 2020 : 		 MANOWAR - "Hail To The Russian Manowarriors"

19 авг 2020 : 		 Тизер нового релиза MANOWAR

3 авг 2020 : 		 MANOWAR работают над новым ЕР

27 июл 2020 : 		 Гитарист MANOWAR признал вину в хранении детской порнографии

23 июл 2020 : 		 MANOWAR станут хэдлайнерами Rock Fest Barcelona

2 июн 2020 : 		 MANOWAR едут в юбилейный тур

17 мар 2020 : 		 MANOWAR сняли концерт

10 мар 2020 : 		 Басист MANOWAR не сдавал назад, его неправильно поняли

24 сен 2019 : 		 Фотокнига MANOWAR выйдет осенью

24 июл 2019 : 		 MANOWAR подали в суд на организаторов HELLFEST

29 июн 2019 : 		 MANOWAR отрицают, что группа сама отменила выступление на Hellfest

31 май 2019 : 		 Как же так, КАРЛ?

27 май 2019 : 		 Бывший гитарист MANOWAR KARL LOGAN предстанет перед судом по обвинению в хранении детской порнографии

29 мар 2019 : 		 Переиздания MANOWAR выйдут весной

28 мар 2019 : 		 Бывший барабанщик HAMMERFALL в MANOWAR

25 мар 2019 : 		 MANOWAR выпускают новый ЕР

20 мар 2019 : 		 Бывший гитарист MANOWAR не верит «в прощание со сценой» бывших участников

1 мар 2019 : 		 MANOWAR открыли тур

16 янв 2019 : 		 MANOWAR нашли гитариста

26 окт 2018 : 		 KARL LOGAN не поедет в тур с MANOWAR

26 окт 2018 : 		 Гитарист MANOWAR обвинён в хранении детской порнографии

26 сен 2018 : 		 Группа MANOWAR попрощается с Россией в марте

26 июл 2018 : 		 Переиздания MANOWAR выйдут в августе

15 май 2018 : 		 MANOWAR поедут в тур весной

15 дек 2017 : 		 MANOWAR отменили шоу из-за отравления басиста

9 окт 2017 : 		 Вокалист MANOWAR о прощальном туре
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|||| 30 авг 2020

MANOWAR - "Hail To The Russian MANOWARriors"



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MANOWAR опубликовали небольшое видео о том, каким для группы стал российский тур весны 2019 года.

«Прием, который нам организовали, был просто ошеломительным!" - сказал Joey DeMaio. "Мы мечтали сыграть в этих городах, чтобы завести новых друзей и посетить новые места. Мы не можем дождаться возвращения и возможности привезти больше настоящего металла к самым лучшим фэнам в России, Manowarriors!".

MANOWAR - "Hail To The Russian Manowarriors"; 2019 Tour Recap Video



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Evil3062


31 авг 2020, 00:53		а зачем?


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