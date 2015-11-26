MANOWAR - "Hail To The Russian MANOWARriors"

MANOWAR опубликовали небольшое видео о том, каким для группы стал российский тур весны 2019 года.
«Прием, который нам организовали, был просто ошеломительным!" - сказал Joey DeMaio. "Мы мечтали сыграть в этих городах, чтобы завести новых друзей и посетить новые места. Мы не можем дождаться возвращения и возможности привезти больше настоящего металла к самым лучшим фэнам в России, Manowarriors!".
Evil3062
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