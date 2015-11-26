MANOWAR - "Hail To The Russian MANOWARriors"

30 авг 2020



MANOWAR - "Hail To The Russian MANOWAR riors"



MANOWAR опубликовали небольшое видео о том, каким для группы стал российский тур весны 2019 года.



«Прием, который нам организовали, был просто ошеломительным!" - сказал Joey DeMaio. "Мы мечтали сыграть в этих городах, чтобы завести новых друзей и посетить новые места. Мы не можем дождаться возвращения и возможности привезти больше настоящего металла к самым лучшим фэнам в России, Manowarriors!".







+2 -1



( 1 ) просмотров: 817

