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BUSH выпустят новую песню летом



Вокалист BUSH Gavin Rossdale в недавней беседе сообщил, что уже приступил к работе над новым материалом:



«Я собираюсь отправиться в студию, чтобы поработать над следующим альбомом", - сказал он. "Я просто продолжаю думать о будущем... Это болезненный, мучительный процесс: "О Боже, что я делаю? Я не могу этого сделать, последняя песня, которую я написал, была лучшей из всех, что я написал, что же мне теперь делать?". А потом ты просто идешь вперед и находишь ее... Так что на этой неделе я пожинаю плоды того, что написал на прошлой неделе, и работаю в студии, когда ухожу отсюда. Мне нравится жить в моменте.



И определенно этим летом у меня уже будет новая песня, а также надеюсь, что успею закончить работу над альбомом до старта тура в следующем месяце».







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