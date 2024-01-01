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*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 53
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 30
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Bush

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BUSH выпустят новую песню летом



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Вокалист BUSH Gavin Rossdale в недавней беседе сообщил, что уже приступил к работе над новым материалом:

«Я собираюсь отправиться в студию, чтобы поработать над следующим альбомом", - сказал он. "Я просто продолжаю думать о будущем... Это болезненный, мучительный процесс: "О Боже, что я делаю? Я не могу этого сделать, последняя песня, которую я написал, была лучшей из всех, что я написал, что же мне теперь делать?". А потом ты просто идешь вперед и находишь ее... Так что на этой неделе я пожинаю плоды того, что написал на прошлой неделе, и работаю в студии, когда ухожу отсюда. Мне нравится жить в моменте.

И определенно этим летом у меня уже будет новая песня, а также надеюсь, что успею закончить работу над альбомом до старта тура в следующем месяце».




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