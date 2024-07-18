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Bush

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Вокалист BUSH: «Я очень горжусь своими записями»



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В рамках недавней беседы с Gavin'ом Rossdale'ом его попросили назвать то, чем он больше всего гордиться в своей эволюции:

«Ну, я полагаю, что как автор песен, я просто продолжаю быть ближе к истине. И я только что написал еще одну пластинку, которая ближе к сути, чем предыдущая. И я все больше горжусь своими записями, потому что считаю, что единственное, что происходит по мере взросления, это когда ты начинаешь думать: «Черт, лучше бы я отредактировал себя получше», потому что у тебя нет такого изобилия времени». Я смотрю на ситуацию реалистично и говорю: «Б$$$ь» — еще пять записей, еще шесть. Я не хочу заниматься этим вечно и не хочу быть одним из тех людей, которые отказываются останавливаться, когда все начинает идти по закону убывающей отдачи. Это было бы ужасно. Но каждый альбом становится все более убийственным, потому что это очень сложная работа.

Я могу написать песню очень легко, но это не значит, что она попадет в сет. Так что когда я пишу песню, если только я не могу придумать что-то очень крутое, в этом нет буквально никакого смысла — вообще никакого. В чем смысл? Я написал очень посредственную балладу в среднем темпе. Что вы, ребята, о ней думаете?» »Что вы хотите убрать из сета ради нее? Так что в этом есть какая-то доля неправильности. Я только повышаю свой уровень.

Мой самый большой рост — это осознание своих — нет, не ограничений, потому что у меня есть много возможностей в моем арсенале музыканта. Я не притворно скромничаю. Я полагаю, что я в какой-то степени освоил свое ремесло. У меня есть свой способ играть. В один момент дня я невероятно неуверен в себе, в другой — невероятно уверен, а потом я такой: «Боже мой. Это ужасно. Это последний раз, когда я пишу». Так что я ужасно мучаю себя на протяжении всего процесса. Когда я дохожу до конца и устраиваю себе кулачные бои, я как бы стираю с себя пыль и думаю: «Знаете что? Все в порядке. Мне просто не нужно проходить через весь цикл». Но это часть моего процесса.

Я просто уверен, что с возрастом, если ты творческий человек, и тебе не все равно, и у тебя горит огонь, а у меня он действительно горит, все дело в том, чтобы корректировать себя, чтобы стать лучше.

Когда я вижу себя здесь, в этой комнате, и пишу песни, как на прошлой неделе, последние несколько недель, я бывало, думал: «О, это хорошо. Это хорошо. Вот это. Нет, нет, нет, нет, нет. Chris [Traynor, гитарист BUSH] будет звучать очень хорошо на ней»... Но я стараюсь не допускать таких пробелов. Я стараюсь, чтобы у меня не было слабых мест. Так что все идет от меня в студию и к Chris'у, а затем проходит через своеобразную систему продюсера и Chris'а, который имеет свое мнение по любому поводу. Так что именно процесс редактирования, на мой взгляд, является очень мощным, чтобы припасть к ногам редактора, который живет в вас. Вот что я считаю самым интересным и важным. Так что я надеюсь, что становлюсь лучше. Очевидно, наступит момент, когда я перестану, но пока мы на подъеме».




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18 июл 2024
YNWA
Ну, справедливости ради, последние два альбома Bush "The Kingdom" и "The Art of Survival" очень даже хороши. Как и камбек "The Sea of Memories" в 2011. Между ними Гэвин сильно переживал разрыв с Гвэн Стефани и пару альбомов заунывно, что-то подвывал.

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