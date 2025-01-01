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Вокалист BUSH: «Не понимаю, как молодежи зарабатывать»



GAVIN ROSSDALE в недавнем интервью попросили назвать самую большую разницу, которую он заметил между обстановкой, в которую попадают молодые музыканты сегодня, и той, в которой он оказался, когда BUSH только начинали свою карьеру:



«Ну, совершенно очевидно, что когда я начинал, если ты делал что-то хорошее, люди могли это купить. Сейчас, если вы делаете что-то хорошее, люди могут использовать это потоковым способом. И у меня есть два сына, которые собираются сделать музыку своей жизнью, и я не могу не беспокоиться за них.



Я всю жизнь был музыкантом, и я не могу объяснить кому-то, как это сделать, как построить все с нуля, как сделать карьеру. Это просто ужасно, потому что как музыканты, как молодые группы получают деньги? Я не могу этого понять. Я не знаю. Может быть, у вас есть одна песня с большим количеством стримов, и мы знаем, что Spotify почти не платит, а если и платит, то звукозаписывающие компании стараются выкачать из этого большую часть, прежде чем она достанется артисту. Так что это одна и та же сделка — артистов кидают, звукозаписывающие компании делают состояние и получают все деньги. Такой же дерьмовый бизнес, но если ты его любишь, что делать? Ты просто делаешь все, что можешь. И вы, конечно, можете заработать на гастролях, но на создание каталога уйдет немало времени, так что если вы захотите приехать и увидеться с вами, то это еще тот геморрой. Так что разница в том, что сейчас это намного, намного сложнее, а тогда было практически невозможно. Так что я не знаю, каковы шансы, но они не очень хороши для молодых музыкантов, и это разбивает мне сердце, потому что нам всегда нужна музыка. Нам всегда нужны мнения людей. Искусственный интеллект может позаботиться о многих вещах, но если говорить о том, как люди относятся к другим людям, то это происходит благодаря написанию жестоко болезненной, честной лирики, которую другие люди могут воспринимать и черпать в ней силы. Этот обмен никогда не исчезнет, потому что люди будут продолжать расстраиваться и искать других людей, которые их понимают».







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