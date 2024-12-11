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Готов ли вокалист BUSH продать свои песни?



В недавнем интервью Gavin'a Rossdale'a спросили, продаст ли он когда-нибудь права на публикацию песен, которые он написал для своих различных проектов за последние четыре десятилетия:



«Мне предлагают это постоянно. И вот в один из таких моментов, в прошлый раз, я неожиданно для себя подумал: если они хотят предложить мне столько денег, то что же это за скрытая составляющая, которая мне не понятна? Что за подтекст, который также заключен в скобки: «Потому что он идиот. Потому что они идиоты». В скобках: «Потому что они идиоты». Ведь это просто многократное повторение того, что вы собираетесь сделать, а потом не делаете, а они продолжают делать.



Самое смешное в жизни то, что вот мы сейчас находимся на таком этапе жизни, люди продают свои продукты, а потом приходят к тому, что в течение года они ничего не получают от продажи, а большая корпорация получает от этого прибыль. И никто из бенефициаров, никто из людей, за которых вы несете ответственность, не получит ничего. Это просто конец пути. И это психологически странная ситуация. Приходится по-настоящему напрягаться. Так что я на самом деле сделал все просто. Я нашел дом в Малибу, который мне понравился. Я попросил своего менеджера, управляющего делами, сделать все расчеты: налог на недвижимость, страховка, хороший доход, 25 лет, б$$$ь, мне не придется думать об этом доме. Во сколько мне это обойдется? И он назвал цифру. И тогда я вернулся в компанию [которая сделала предложение]. Я сказал: «Послушайте, я благодарю вас за предложение. Но на самом деле мне нужно примерно на столько же больше. Поэтому мне придется продолжать писать песни. Если вы сможете мне это заплатить, я буду только за». [ Смеется ] Так я и поступил. Я сказал: «К черту»»







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