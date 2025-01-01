Вокалист BUSH дал совет молодым

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*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 164
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 137
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В рамках недавнего интервью у GAVIN'a ROSSDALE'a спросили, как бы он начал свою музыкальную карьеру сегодня, если бы ему пришлось это делать:

«Двое моих детей очень любят музыку, петь и играть. И куда это их приведет, я не знаю. Но сейчас всё так тяжело, что поделать?

Я считаю, что самое главное для меня — это разбираться в своем ремесле. Что бы ты ни продавал, что бы ни пытался продвинуть, ты должен знать, что делаешь. Второе было бы чем-то ужасным — не ужасным, но вы должны создать свою собственную среду, свой собственный хэппенинг. Так что если бы я только начинал, я бы играл на вечеринках своих друзей. Я бы играл на вечеринках местных друзей, таких, [где] они устраивают небольшие мероприятия и собирают общую картину, потому что сейчас люди просто хотят, чтобы ты был подготовлен. И поэтому так важно иметь небольшие крутые клипы. Поэтому любой участник группы должен стараться выступить у своих друзей, когда у них проходят вечеринки, собрать видеозаписи и сделать их настолько сумасшедшими, как будто вы начинаете движение. В-третьих, нужно стараться выступать на концертах, чтобы это было связано с первым пунктом. На сцене ты можешь быть только хорошим. Ты должен знать свой инструмент, свой голос, гитару или что-то еще, а затем как-то рассказать о себе, а уже потом играть в клубах. Но это очень сложно. Я не представляю, как люди это делают. И это меня беспокоит. Мне жаль людей, которые пытаются сейчас этим заниматься. Когда я начинал, это была иголка в стоге сена. Теперь это иголка в миллионе стогов сена. И самое сложное не в том, что — потому что вы можете создать трек, который разойдется по TikTok, и вы можете добиться вирусного эффекта, но точное определение этого — «Получилось». А на следующей неделе это сделает кто-то другой». Так что вы в пролете. Итак, пункты один и три, которые [касаются] вашего собственного контроля над своими собственными действиями, — это самое важное, я считаю, — быть великолепным. А средний — это создать атмосферу, что бы это ни значило».




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