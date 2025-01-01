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*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 26
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Bush

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BUSH завершили работу над альбомом



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Вокалист BUSH в недавнем интервью сообщил, что группа закончила работу над новым альбомом, получившим название "I Beat Loneliness". На вопрос о том, почему пластинка получила именно такое название, он ответил:

«Потому что я уверен, что каждый человек испытывает трудности на протяжении жизни». Он добавил: «Это странно, потому что, когда я размышляю о своей карьере и песнях, которые я написал, говорят, что большинство людей пишут одну песню снова и снова, а моя тема, которую я всегда затрагивал, — это психическое здоровье людей, их чувства и своеобразный ландшафт из болячек, с которыми мы все сталкиваемся. У всех столько всего сломано, что они просто натягивают на себя маску, выходят на улицу и пытаются справиться с проблемой. Но у всех есть безумные триггеры - вы видите, что уровень самоубийств безумен, самоубийства среди военных, бывших военных, мужчины в три раза чаще совершают самоубийства, чем женщины. Люди просто страдают. И поэтому моя в буквальном смысле простая роль в жизни, в этом своеобразном японском понятии призвания, - это писать песни о людях и о чувствах. И это удивительно, потому что когда я начинал, все было не так. В песнях можно было просто жаловаться, но мне всегда хотелось, чтобы в них было чувство надежды, чувство помощи и поддержки, чувство близости, людей, любви, дружбы и доброты. И поэтому я писал именно об этом.

Так что «I Beat Loneliness» — это, наверное, лучшее название, которое я когда-либо придумал, потому что, конечно, оно полностью оправдывает себя в своей несбыточности», - продолжает он. «Потому что нельзя сказать, что ты победил одиночество, ведь если ты говоришь, что победил одиночество, это значит, что ты на самом деле весьма страдающий меланхолией человек, который победил одиночество на 20 минут, и оно возвращается на следующий день, как бумеранг. Так что мне просто нравится эта идея бравады. Это сильная позиция. Это не бравада. Это стойкость перед лицом невзгод».

There goes another year - we had a blast - we are so grateful to do what we love - its been an amazing year for @bush - this next year promises so much - lots of shows - lots of countries - the new record #I BEAT LONELINESS - fam are strong and healthy. pic.twitter.com/0HvBO0CtnD






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