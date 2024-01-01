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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 27
*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 27
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 23
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*Лидер OPETH о любви к винилам 16
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Bush

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3 окт 2024 : 		 BUSH переиздают альбом

16 сен 2024 : 		 KEVIN MARTIN присоединился на сцене к BUSH для кавер-версии THE BEATLES

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BUSH переиздают альбом



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BUSH по случаю 30-летия 22 ноября выпустят специальное виниловое издание дебютного альбома "Sixteen Stone":

Side A:

01. Everything Zen
02. Swim
03. Bomb
04. Little Things
05. Comedown
06. Body

Side B:

01. Machinehead
02. Testosterone
03. Monkey
04. Glycerine
05. Alien
06. X-Girlfriend




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