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Bush

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BUSH начинают сведение



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Gavin Rossdale в интервью 104.9 рассказал о том, как идет процесс работы над новым альбомом BUSH:

«Мы начинаем процесс сведения завтра. Завтра будет первый день сведения. И у нас уже есть, я думаю, две или три песни, сведенные и прошедшие мастеринг. Мы сделали их первыми, чтобы все почувствовали, что мы не делаем альбом в стиле прогрессивного джаза и что мы делаем хорошую музыку. Так что мы представили три песни лейблу, чтобы получить шанс закончить их и записать остальные девять песен.

Я в восторге от этой пластинки. Для меня это успех, потому что я по-настоящему им горжусь. И я думаю, что людям, которым нравится группа, он понравится, и, возможно, у нас появятся новые поклонники. Но это хорошо, когда ты чувствуешь удовлетворение от того, что записал альбом, а не «О, черт. Я должен был сделать это, должен был сделать то». Я считаю, что это очень хорошо. Я еще не определился с порядком, но мы к этому придем».




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