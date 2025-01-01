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*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 76
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Из VIO-LENCE ушел басист



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Olde Wolbers опубликовал следующее сообщение:

«Я хочу поблагодарить этих трех чуваков за 6 лет существования @vio_lence_band. Все они — крутые чуваки, которые создали настоящую магию Thrash metal в районе залива в 80-90-е годы.

Я не собирался ничего публиковать или делать большое объявление, но когда я увидел эту фотографию сегодня, я почувствовал, что просто обязан это сделать. Эта фотография как нельзя лучше выражает все мои мысли. Я люблю этих чуваков!

VIO-LENCE были моей любимой трэш-метал группой, когда мне было 17-18 лет, и, очевидно, высший дух уже знал, что я закончу свой путь в этой группе несколько десятилетий спустя. Удивительно, как все это получилось. Честно говоря, просто умопомрачительно. Будьте осторожны в своих желаниях.

Но, к сожалению, мое путешествие с этой группой должно подойти к концу, так как я собираюсь заняться своей новой сольной карьерой и продюсированием.

Нелегко бросать все дела. Я не из тех, кто бросает, последний раз я уходил из группы в 92 году, когда я ушел из ASPHYXIA в Бельгии и через несколько месяцев переехал в США, чтобы заняться более серьезной карьерой.

CYPRESS HILL тоже были заняты с Symphony Experience, и я хочу сосредоточиться на написании альбомов, которые давно мечтал выпустить.

У меня есть творческое пространство (студия), так что я уже в лаборатории, занятый созданием новой музыки. Приготовьтесь!»




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