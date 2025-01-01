сегодня



Из VIO-LENCE ушел басист



Olde Wolbers опубликовал следующее сообщение:



«Я хочу поблагодарить этих трех чуваков за 6 лет существования @vio_lence_band. Все они — крутые чуваки, которые создали настоящую магию Thrash metal в районе залива в 80-90-е годы.



Я не собирался ничего публиковать или делать большое объявление, но когда я увидел эту фотографию сегодня, я почувствовал, что просто обязан это сделать. Эта фотография как нельзя лучше выражает все мои мысли. Я люблю этих чуваков!



VIO-LENCE были моей любимой трэш-метал группой, когда мне было 17-18 лет, и, очевидно, высший дух уже знал, что я закончу свой путь в этой группе несколько десятилетий спустя. Удивительно, как все это получилось. Честно говоря, просто умопомрачительно. Будьте осторожны в своих желаниях.



Но, к сожалению, мое путешествие с этой группой должно подойти к концу, так как я собираюсь заняться своей новой сольной карьерой и продюсированием.



Нелегко бросать все дела. Я не из тех, кто бросает, последний раз я уходил из группы в 92 году, когда я ушел из ASPHYXIA в Бельгии и через несколько месяцев переехал в США, чтобы заняться более серьезной карьерой.



CYPRESS HILL тоже были заняты с Symphony Experience, и я хочу сосредоточиться на написании альбомов, которые давно мечтал выпустить.



У меня есть творческое пространство (студия), так что я уже в лаборатории, занятый созданием новой музыки. Приготовьтесь!»





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 117

