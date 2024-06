сегодня



PHIL DEMMEL об уходе из VIO-LENCE: «Группа перестала быть семьей»



PHIL DEMMEL в недавнем интервью рассказал о том, почему принял решение покинуть состав VIO-LENCE:



«VIO-LENCE просто стали... [барабанщик] Perry [Strickland] ушел, или Perry больше не участвует в группе, и всё стало — а мне по душе Christian [Olde Wolbers, бывший басист FEAR FACTORY и нынешний басист VIO-LENCE] — просто всё стало каким-то непривычным. И меня осенило, когда мы играли в Whisky [A Go Go в феврале 2023 года в Западном Голливуде, Калифорния], и это было первое выступление Adrian [Aguilar], барабанщика. К нам приехал один паренек, Miles Dimitri Baker, который сейчас играет в ICE NINE KILLS, и он собирался подменить меня [на некоторых концертах]. Он собирался сыграть на одной или двух песнях. Я пришел на концерт, зашел за кулисы, а там было человек 50, и я знал, может быть, [ребят из] группы и еще пару человек. Это было так: "Чувак, это больше не мой дом. Это не похоже на дом". Я не обижаюсь на ребят, потому что мне нравилось играть с Adrian'ом, мне нравилось играть с Christian'ом, а Ira [Black, теперь уже бывший гитарист VIO-LENCE] действительно много работал для группы и был настоящим... он был главным борцом за группу. Он много работал. Ему было не все равно. Ira был очень продуктивным членом VIO-LENCE. Но со всем, что происходило... для меня настало время уйти... Дела с Kerry [King] набирали обороты, дела с CATEGORY 7 набирали обороты, и [я] просто [не] хотел, чтобы это отвлекало от [других дел, которыми я занимался].



Мне нравится EP [2022] VIO-LENCE ['Let The World Burn'], который я написал, мы с Sean'ом написали и записали с ребятами. И я очень горжусь этими песнями и тем, что получилось в результате записи. [Продюсер/инженер] Juan [Urteaga] проделал огромную работу».



Возвращаясь к вопросу о высокой текучести участников VIO-LENCE, он сказал:



«[Бывший гитарист OVERKILL] Bobby [Gustafson был в группе пару лет], Miles и этот парень Jesse, который играет сейчас. В группе также играли или играют Ira, Adrian, [барабанщик] Nick Souza, [бывший гитарист CANNIBAL CORPSE и нынешний гитарист EXHORDER] Pat O'Brien. И все это за последние пару лет. Так что это уже не то, что было, когда я начал в старших классах, хотя смысл песен тот же».



Фил также добавил, что "было здорово путешествовать и делать то, что мы делали. И в будущем Sean хочет продолжать путешествовать и делать что-то интересное. Я по-прежнему являюсь его партнером в этом бизнесе".



Что касается возможности выпуска новой музыки VIO-LENCE без его участия, он сказал:



«Только время даст на это ответ».







+0 -0



просмотров: 145