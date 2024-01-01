Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 52
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 27
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
*Гитарист DISTURBED: «У меня тысячи риффов в телефоне!» 17
*KERRY KING о названии своей группы: «Оно мне не нравится» 15
*Сидячий W.A.S.P. 11
*Барабанщик DREAM THEATER о новой пластинке: «Мы все чрезвыча... 11
*Видео полного выступления SCORPIONS 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 52
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 27
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
[= ||| все новости группы



*

Vio-lence

*



16 июн 2024 : 		 PHIL DEMMEL об уходе из VIO-LENCE: «Группа перестала быть семьей»

7 июн 2024 : 		 ROBB FLYNN присоединился на сцене к VIO-LENCE

13 фев 2024 : 		 PHIL DEMMEL отыграл последнее шоу с VIO-LENCE

10 фев 2024 : 		 PHIL DEMMEL отыграет последнее шоу с VIO-LENCE на выходных

20 дек 2023 : 		 VIO-LENCE целиком исполнят дебютный альбом

30 июн 2023 : 		 Видео с выступления VIO-LENCE

20 июн 2023 : 		 BOBBY GUSTAFSON — о причинах ухода из VIO-LENCE

14 мар 2023 : 		 SEAN KILLIAN пояснил за отсутствие

14 мар 2023 : 		 Видео полного выступления VIO-LENCE

13 мар 2023 : 		 VIO-LENCE отыграли без оригинальных членов

11 мар 2023 : 		 BOBBY GUSTAFSON об уходе из VIO-LENCE

7 мар 2023 : 		 Видео с выступления VIO-LENCE

7 мар 2023 : 		 VIO-LENCE не против записи

4 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления VIO-LENCE

2 мар 2023 : 		 VIO-LENCE хотели схлопнуться, но пока живы

1 мар 2023 : 		 VIO-LENCE выступили с новым барабанщком

28 фев 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления VIO-LENCE

25 фев 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления VIO-LENCE

21 фев 2023 : 		 VIO-LENCE нашли барабанщика

10 фев 2023 : 		 VIO-LENCE подтвердили, что PERRY STRICKLAND вне группы

10 фев 2023 : 		 PERRY STRICKLAND покинул VIO-LENCE

23 окт 2022 : 		 VIO-LENCE расстались с гитаристом

15 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления VIO-LENCE

11 авг 2022 : 		 Видео с выступления VIO-LENCE

19 июл 2022 : 		 Новый ЕР VIO-LENCE доступен для прослушивания

7 июн 2022 : 		 Видео с выступления VIO-LENCE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

PHIL DEMMEL об уходе из VIO-LENCE: «Группа перестала быть семьей»



zoom
PHIL DEMMEL в недавнем интервью рассказал о том, почему принял решение покинуть состав VIO-LENCE:

«VIO-LENCE просто стали... [барабанщик] Perry [Strickland] ушел, или Perry больше не участвует в группе, и всё стало — а мне по душе Christian [Olde Wolbers, бывший басист FEAR FACTORY и нынешний басист VIO-LENCE] — просто всё стало каким-то непривычным. И меня осенило, когда мы играли в Whisky [A Go Go в феврале 2023 года в Западном Голливуде, Калифорния], и это было первое выступление Adrian [Aguilar], барабанщика. К нам приехал один паренек, Miles Dimitri Baker, который сейчас играет в ICE NINE KILLS, и он собирался подменить меня [на некоторых концертах]. Он собирался сыграть на одной или двух песнях. Я пришел на концерт, зашел за кулисы, а там было человек 50, и я знал, может быть, [ребят из] группы и еще пару человек. Это было так: "Чувак, это больше не мой дом. Это не похоже на дом". Я не обижаюсь на ребят, потому что мне нравилось играть с Adrian'ом, мне нравилось играть с Christian'ом, а Ira [Black, теперь уже бывший гитарист VIO-LENCE] действительно много работал для группы и был настоящим... он был главным борцом за группу. Он много работал. Ему было не все равно. Ira был очень продуктивным членом VIO-LENCE. Но со всем, что происходило... для меня настало время уйти... Дела с Kerry [King] набирали обороты, дела с CATEGORY 7 набирали обороты, и [я] просто [не] хотел, чтобы это отвлекало от [других дел, которыми я занимался].

Мне нравится EP [2022] VIO-LENCE ['Let The World Burn'], который я написал, мы с Sean'ом написали и записали с ребятами. И я очень горжусь этими песнями и тем, что получилось в результате записи. [Продюсер/инженер] Juan [Urteaga] проделал огромную работу».

Возвращаясь к вопросу о высокой текучести участников VIO-LENCE, он сказал:

«[Бывший гитарист OVERKILL] Bobby [Gustafson был в группе пару лет], Miles и этот парень Jesse, который играет сейчас. В группе также играли или играют Ira, Adrian, [барабанщик] Nick Souza, [бывший гитарист CANNIBAL CORPSE и нынешний гитарист EXHORDER] Pat O'Brien. И все это за последние пару лет. Так что это уже не то, что было, когда я начал в старших классах, хотя смысл песен тот же».

Фил также добавил, что "было здорово путешествовать и делать то, что мы делали. И в будущем Sean хочет продолжать путешествовать и делать что-то интересное. Я по-прежнему являюсь его партнером в этом бизнесе".

Что касается возможности выпуска новой музыки VIO-LENCE без его участия, он сказал:

«Только время даст на это ответ».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 145

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом