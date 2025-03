сегодня



VIO-LENCE анонсировали новый состав



VIO-LENCE сообщили о том, в каком составе поедут в европейский тур "Oppressing The Masses": Max Georgiev (ex-FALLING IN REVERSE), Jeff Salgado (PSYCHOSOMATIC), Nick Souza (HATRIOT) и вернувшийся Ira Black.



Sean Killian: «Очень рад, что мне выпала возможность играть с такими классными музыкантами! Этот тренд устойчив».



Группа планирует целиком отыграть материал альбома "Oppressing The Masses"







