VIO-LENCE анонсировали новый состав

VIO-LENCE сообщили о том, в каком составе поедут в европейский тур "Oppressing The Masses": Max Georgiev (ex-FALLING IN REVERSE), Jeff Salgado (PSYCHOSOMATIC), Nick Souza (HATRIOT) и вернувшийся Ira Black.
Sean Killian: «Очень рад, что мне выпала возможность играть с такими классными музыкантами! Этот тренд устойчив».
Группа планирует целиком отыграть материал альбома "Oppressing The Masses"
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