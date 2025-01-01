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*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 87
*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 47
*KATATONIA рассталась с гитаристом 39
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 30
*Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии» 18
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Vio-lence

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VIO-LENCE анонсировали новый состав



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VIO-LENCE сообщили о том, в каком составе поедут в европейский тур "Oppressing The Masses": Max Georgiev (ex-FALLING IN REVERSE), Jeff Salgado (PSYCHOSOMATIC), Nick Souza (HATRIOT) и вернувшийся Ira Black.

Sean Killian: «Очень рад, что мне выпала возможность играть с такими классными музыкантами! Этот тренд устойчив».

Группа планирует целиком отыграть материал альбома "Oppressing The Masses"




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