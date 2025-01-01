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VOIVOD хотят в кино



В рамках недавней беседы с Daniel'ом "Chewy" Mongrain'ом у гитариста спросили, осталось ли желание у группы написать саундтрек для научно-фантастического фильма, о чём они неоднократно упоминали в прошлом:



«Думаю, этот вопрос всё еще находится в повестке дня, потому что было бы большим творческим вызовом написать музыку к уже созданной истории, творчески подойти к сценарию и визуальным образам. Я полагаю, что как художник и творец, ты всегда ищешь и стимулируешь подобные ситуации, когда это твоя собственная музыка и твой собственный мир. Но когда тебя просят помочь, коллективно, в создании звуковых картин или чего-то, что может улучшить другую форму искусства, такой вызов всегда мотивирует. И это всегда вопрос самосовершенствования посредством этого продукта, которым является музыка VOIVOD. И я считаю, что мы можем такое сделать. Это был бы отличный эксперимент, несомненно. Мы всё ещё ждем звонка! [смеется]».







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