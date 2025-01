сегодня



VOIVOD выступили с оркестром



VOIVOD 29 января отыграли первое шоу с симфоническим оркестром в Salle Wilfrid-Pelletie, Montreal, Quebec, Canada:



01. Experiment

02. Holographic Thinking

03. The Unknown Knows

04. The End Of Dormancy

05. Into My Hypercube

06. Forgotten In Space

07. Cosmic Drama

08. Pre-Ignition

09. Nuclear War

10. Fall

11. Tribal Convictions



Encore:



12. Astronomy Domine (PINK FLOYD cover)



























+0 -0



просмотров: 121