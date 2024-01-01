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VOIVOD сыграют с оркестром



VOIVOD сообщили о том, что 29 и 30 января отыграют специальную программу в Salle Wilfrid-Pelletie, Montreal, Quebec, Canada, с оркестром. Детали на www.osm.ca.











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