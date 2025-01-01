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Вокалист TRIUMPH: «Я не скучаю по турам»



Rik Emmett в недавнем интервью ответил о своем нежелании возвращаться к туровой активности:



«У меня была проблема с раком, с которой я должен был справиться, и я думаю, что справился с ней. А сейчас у меня артрит, и я пытаюсь понять, как с ним совладать.



Путешествие становится для меня источником больших затрат в те 22 с половиной часа, которые не заняты шоу, когда ты перемещаешься по миру, находишься в самолетах, поездах, автомобилях и отелях. И все такое прочее. И я нахожусь в том возрасте и на том этапе, когда ради чего мне это нужно — ради денег? Нет. Нужно ли мне делать это ради эго? Не думаю, что нужно. Честно говоря, нет. Но это не значит, что я бы не наслаждался процессом, если бы занимался им. Я бы наслаждался. Я старожил шоу-бизнеса, этакий клоун-идиот. Так что эти 75-90 минут — это часть меня, которая была создана именно ради этих минут. Но когда я не выхожу на сцену и не занимаюсь этим, а прошло уже несколько лет, я как бы говорю: «Эх, я не скучаю по такому занятию».



Жизнь — это такая прекрасная, богатая, удивительная штука, несмотря на то, что мне приходится каждый день ложиться в больницу на облучение или что-то еще. Ты видишь людей, которые находятся в гораздо худших условиях, чем я, и тогда ты думаешь: *Ладно, на что мне жаловаться? Ни на что. Ни на что". У меня была невероятно удачная, благословенная жизнь, и так будет и впредь».







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