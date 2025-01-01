|
|
|
все новости группы
|
|
сегодня
Трибьют TRIUMPH выйдет летом
Шестого июня Round Hill Records выпустят специальный релиз — Magic Power: All Star Tribute To Triumph, в который вошли 15 композиций группы в исполнении таких артистов как PHIL X, JOEY BELLADONNA, DEE SNIDER, SLASH, NANCY WILSON, SABESTIAN BACH и других. Первый фрагмент из этого релиза, “Rock & Roll Machine,” который будет доступен на виниле, CD и в цифровом варианте, доступен ниже:
“24 Hours A Day” – Sebastian Bach
“Rock & Roll Machine” – Sebastian Bach
“Magic Power” – Joey Belladonna
“Spellbound” – Mickey Thomas
“Lay It On The Line” – Dee Snider
“Somebody’s Out There” – Lawrence Gowan
“Never Surrender” – Deen Castronovo
“Hold On” – Jeff Keith
“Just One Night” – Jason Scheff
“I Live For The Weekend” – Slash, Dorothy & Tyler Connolly, Nina Strauss
“Fight The Good Fight” – Nancy Wilson
“Follow Your Heart” – Jack Blades
“Allied Forces” – Phil X
“Blinding Light Show” – Envy Of None
“Fight The Good Fight” (encore) – Dino Jelusick
Phil X: «Это так невероятно — вернуться к своим корням вместе с моими братьями, Gil, Mike и Rik. Фанаты Triumph будут в восторге!»
Deen Castronovo с энтузиазмом прокомментировал: «Triumph оказали на нас огромное влияние, не было ни Gil Moore, ни Deen Castronovo, поющего за ударной установкой».
Sebastian Bach: «Музыка Triumph всегда будет занимать особое место в моем сердце. Я очень горжусь тем, что отдаю дань уважения одной из моих любимых групп всех времен... машине рок-н-ролла, известной как TRIUMPH!»
По словам Dee Snider, «когда я впервые услышал эту песню (»Lay It On The Line"), я был потрясен. Есть только один Rik Emmett и Triumph. Для меня большая честь быть частью этой работы!»
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет