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Трибьют TRIUMPH выйдет летом



Шестого июня Round Hill Records выпустят специальный релиз — Magic Power: All Star Tribute To Triumph, в который вошли 15 композиций группы в исполнении таких артистов как PHIL X, JOEY BELLADONNA, DEE SNIDER, SLASH, NANCY WILSON, SABESTIAN BACH и других. Первый фрагмент из этого релиза, “Rock & Roll Machine,” который будет доступен на виниле, CD и в цифровом варианте, доступен ниже:



“24 Hours A Day” – Sebastian Bach

“Rock & Roll Machine” – Sebastian Bach

“Magic Power” – Joey Belladonna

“Spellbound” – Mickey Thomas

“Lay It On The Line” – Dee Snider

“Somebody’s Out There” – Lawrence Gowan

“Never Surrender” – Deen Castronovo

“Hold On” – Jeff Keith

“Just One Night” – Jason Scheff

“I Live For The Weekend” – Slash, Dorothy & Tyler Connolly, Nina Strauss

“Fight The Good Fight” – Nancy Wilson

“Follow Your Heart” – Jack Blades

“Allied Forces” – Phil X

“Blinding Light Show” – Envy Of None

“Fight The Good Fight” (encore) – Dino Jelusick



Phil X: «Это так невероятно — вернуться к своим корням вместе с моими братьями, Gil, Mike и Rik. Фанаты Triumph будут в восторге!»



Deen Castronovo с энтузиазмом прокомментировал: «Triumph оказали на нас огромное влияние, не было ни Gil Moore, ни Deen Castronovo, поющего за ударной установкой».



Sebastian Bach: «Музыка Triumph всегда будет занимать особое место в моем сердце. Я очень горжусь тем, что отдаю дань уважения одной из моих любимых групп всех времен... машине рок-н-ролла, известной как TRIUMPH!»



По словам Dee Snider, «когда я впервые услышал эту песню (»Lay It On The Line"), я был потрясен. Есть только один Rik Emmett и Triumph. Для меня большая честь быть частью этой работы!» http://www.triumphmusic.com







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