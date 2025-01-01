Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 114
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 88
*KATATONIA рассталась с гитаристом 40
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 36
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 30
*Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии» 18
*KIRK HAMMETT не собирается уходить из METALLICA 17
*GATES OF ISHTAR нашли лейбл 17
*Гитарист MASTODON: «Заменить Brent'a будет непросто» 16
*GUNS N' ROSES нашли барабанщика 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 114
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 88
*KATATONIA рассталась с гитаристом 40
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 36
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 30
[= ||| все новости группы



*

Triumph

*



26 мар 2025 : 		 Трибьют TRIUMPH выйдет летом

23 мар 2025 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Я не скучаю по турам»

17 мар 2025 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Когда тебе 71 год, тщеславие уже затихает»

26 янв 2025 : 		 Вокалист TRIUMPH выпускает книгу

16 апр 2024 : 		 Будут ли TRIUMPH выступать?

10 апр 2024 : 		 Гитарист TRIUMPH: «Держу рак под контролем!»

2 апр 2024 : 		 Попадет ли TRIUMPH в ЗСРнР?

5 мар 2024 : 		 Басист TRIUMPH о выступлении в хоккейном джерси

26 фев 2024 : 		 Вокалист TRIUMPH прошел лечение

12 янв 2024 : 		 Сборник гитариста TRIUMPH выйдет с нереализованными треками

7 ноя 2023 : 		 Вокалист TRIUMPH о сравнении с RUSH

4 ноя 2023 : 		 Вокалист TRIUMPH о раке

26 окт 2023 : 		 RIK EMMETT о партнёрах по TRIUMPH

10 окт 2023 : 		 RIK EMMETT о возвращении в TRIUMPH

22 авг 2023 : 		 RIK EMMETT выпустил новый сингл

2 июн 2023 : 		 Басист TRIUMPH — о реюнионе

2 июн 2023 : 		 Барабанщик TRIUMPH — об искусственном интеллекте в музыке

30 май 2023 : 		 NANCY WILSON, JOEY BELLADONNA, SEBASTIAN BACH, NITA STRAUSS запишут песни TRIUMPH

27 май 2023 : 		 Концертное видео TRIUMPH 1983 года

9 мар 2023 : 		 Биография вокалиста TRIUMPH выйдет осенью

18 ноя 2022 : 		 Винил от TRIUMPH

6 июн 2022 : 		 MICKEY THOMAS, SEBASTIAN BACH, KENNY ARONOFF, PHIL X в трибьюте TRIUMPH

13 май 2022 : 		 Так будет ли реюнион TRIUMPH?

19 апр 2022 : 		 Барабанщик TRIUMPH — о документальном фильме

8 мар 2022 : 		 Фрагмент документального фильма TRIUMPH

6 янв 2022 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Из моей биографии вы многое узнаете!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Трибьют TRIUMPH выйдет летом



zoom
Шестого июня Round Hill Records выпустят специальный релиз — Magic Power: All Star Tribute To Triumph, в который вошли 15 композиций группы в исполнении таких артистов как PHIL X, JOEY BELLADONNA, DEE SNIDER, SLASH, NANCY WILSON, SABESTIAN BACH и других. Первый фрагмент из этого релиза, “Rock & Roll Machine,” который будет доступен на виниле, CD и в цифровом варианте, доступен ниже:

“24 Hours A Day” – Sebastian Bach
“Rock & Roll Machine” – Sebastian Bach
“Magic Power” – Joey Belladonna
“Spellbound” – Mickey Thomas
“Lay It On The Line” – Dee Snider
“Somebody’s Out There” – Lawrence Gowan
“Never Surrender” – Deen Castronovo
“Hold On” – Jeff Keith
“Just One Night” – Jason Scheff
“I Live For The Weekend” – Slash, Dorothy & Tyler Connolly, Nina Strauss
“Fight The Good Fight” – Nancy Wilson
“Follow Your Heart” – Jack Blades
“Allied Forces” – Phil X
“Blinding Light Show” – Envy Of None
“Fight The Good Fight” (encore) – Dino Jelusick

Phil X: «Это так невероятно — вернуться к своим корням вместе с моими братьями, Gil, Mike и Rik. Фанаты Triumph будут в восторге!»

Deen Castronovo с энтузиазмом прокомментировал: «Triumph оказали на нас огромное влияние, не было ни Gil Moore, ни Deen Castronovo, поющего за ударной установкой».

Sebastian Bach: «Музыка Triumph всегда будет занимать особое место в моем сердце. Я очень горжусь тем, что отдаю дань уважения одной из моих любимых групп всех времен... машине рок-н-ролла, известной как TRIUMPH!»

По словам Dee Snider, «когда я впервые услышал эту песню (»Lay It On The Line"), я был потрясен. Есть только один Rik Emmett и Triumph. Для меня большая честь быть частью этой работы!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 54

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом