31 мар 2025



TRIUMPH думают о 3D-голограмме



Вокалист TRIUMPH Rik Emmett подтвердил, что легендарные канадские рокеры все еще планируют разработать высокотехнологичную концепцию, которая вернет их музыку на сцену:



«[Барабанщик и вокалист TRIUMPH] Gil's [Moore] завёлся из-за того, что хочет сделать эту сверхмощную 3D-голограмму... Он хочет, чтобы TRIUMPH вернулись и провели тур — не с парнями в группе, а с проекцией на экран, с цифровыми технологиями. И он хочет создать группу, в которой [бывший гитарист TRIUMPH и нынешний гитарист BON JOVI] Phil X будет собирать музыкантов вместе, чтобы получилась живая группа. Но потом мы присоединимся к ним, играя на экранах, и все эти невероятные вещи. И он присылает мне сценарии».







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