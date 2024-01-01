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*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 27
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Jerry Cantrell

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Почему JERRY CANTRELL любит петь о смерти?



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JERRY CANTRELL в недавнем интервью ответил на вопрос, почему в его музыке так часто встречается тема смерти и смертности, в частности в его кавере на песню Элтона Джона «Goodbye» на сольном альбоме «Brighten» 2021 года и в песне «It Comes» на новом альбоме этого года «I Want Blood»:

«Смерть это просто часть жизни. Это очень близкая тематика для всех людей. Жизнь не вечна, и поэтому я возвращаюсь к этой теме, но лишь потому, что жизнь заканчивается для каждого из нас. Так что это просто естественная часть существования. И поэтому нужно наслаждаться своим временем здесь — делать максимум возможного и смотреть, как долго вы сможете продержаться. По мере вашего продвижения другие люди будут уходить, и вы рано или поздно тоже. Я не провожу много времени, мрачно размышляя о смерти, но это тяжелая тема, она реальна, и мне нравится затрагивать в творчестве вещи, которые, возможно, — я не знаю — возможно, трудно выразить словами».




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