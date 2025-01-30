Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 240
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 51
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 44
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 41
*Вокалист LAMB OF GOD о «от сердца к солнцу» Маска 24
*Новое видео BEHEMOTH 23
*KERRY KING: «У нас есть демо-записи, оставшиеся после послед... 21
*Новое видео DREAM THEATER 19
*Готов ли MIKE PORTNOY заменить NICKO MCBRAIN'а? 19
*Бывший вокалист MORBID ANGEL назвал самый сложный альбом гру... 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 240
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 51
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 44
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 41
*Вокалист LAMB OF GOD о «от сердца к солнцу» Маска 24
[= ||| все новости группы



*

Jerry Cantrell

*



30 янв 2025 : 		 JERRY CANTRELL: «Я трезв уже 21 год, и мне до сих пор не хватает возможности надраться»

7 янв 2025 : 		 JERRY CANTRELL обсуждал с JAMES'ом HETFIELD'ом совместную работу

2 дек 2024 : 		 Почему JERRY CANTRELL любит петь о смерти?

26 ноя 2024 : 		 JERRY CANTRELL: «Я не живу прошлым, я смотрю вперед»

14 ноя 2024 : 		 JERRY CANTRELL: «Нынешняя система распространения музыки плоха для артистов»

24 окт 2024 : 		 JERRY CANTRELL: «Музыка всегда найдет свою аудиторию»

23 окт 2024 : 		 Новое видео JERRY CANTRELL

22 окт 2024 : 		 Видео полного выступления JERRY CANTRELL

16 окт 2024 : 		 JERRY CANTRELL: «Новый альбом — лучшая запись, что я мог сделать на данный момент»

14 окт 2024 : 		 Новое видео JERRY CANTRELL

20 сен 2024 : 		 JERRY CANTRELL об искусственном интеллекте

13 сен 2024 : 		 JERRY CANTRELL: «Если вы хотите крови, их есть у меня!»

6 сен 2024 : 		 JERRY CANTRELL представил новое видео

27 авг 2024 : 		 Вокалист CANDLEBOX присоединился на сцене к JERRY CANTRELL

21 авг 2024 : 		 TIM MONTANA присоединился на сцене к JERRY CANTRELL

12 авг 2024 : 		 Видео с выступления JERRY CANTRELL

31 июл 2024 : 		 JERRY CANTRELL представил новое видео

28 июл 2024 : 		 JERRY CANTRELL исполнил новую песню

26 июл 2024 : 		 JERRY CANTRELL представил новый трек

12 июл 2024 : 		 ROY MAYORGA поедет в тур с JERRY CANTRELL

11 апр 2024 : 		 JERRY CANTRELL нашел гитару

10 апр 2024 : 		 JERRY CANTRELL лишился гитары

8 ноя 2022 : 		 Новое видео JERRY CANTRELL

11 июн 2022 : 		 Новое видео JERRY CANTRELL

26 апр 2022 : 		 Видео с выступления JERRY CANTRELL

25 мар 2022 : 		 JERRY CANTRELL: «Я особо не обращаю внимания на диванные войска»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JERRY CANTRELL: «Я трезв уже 21 год, и мне до сих пор не хватает возможности надраться»



zoom
JERRY CANTRELL в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как создание музыки изменилось после того, как он перестал пить:

«Я написал несколько по-настоящему хороших песен в том и другом случае. Так что я полагаю, что оба способа работают. В моей жизни были периоды, когда это работало, а потом не работало. [Смеется] Если что-то больше не работает, нужно найти новый способ это сделать. Так что лично я прошел через такие перемены около 21 года назад. Я все еще сочиняю — по крайней мере, для себя - такую же впечатляющую, странную, охренительную музыку, как и тогда, когда я был в охренительной форме. Так что я не считаю, что [нахождение под воздействием] является обязательным условием [для написания хорошей музыки]. Это часть мифологии музыканта и художника.

Я считаю, что каждый должен пройти через подобный период. Я знал, что для меня это привлекательно и притягательно, даже несмотря на все сигналы ранних смертей и того, что у людей ничего не получается. Типа: «Эй, со мной такого не случится». Уверен, они тоже так думали. [ Смеется ] Так что я не очерняю это. Я не принижаю этого. Я трезв уже 21 год, и мне до сих пор не хватает возможности надраться. Потому что это весело. Весело выходить за пределы своей головы, круто тусоваться со странными людьми, различные сценарии, различные рамки сознания, в которые можно попасть, находясь под кайфом и нае$$$шись. Так что я не собираюсь опускать руки, потому что я занимался этим, и у меня было много хороших впечатлений. Но в какой-то момент это перестало для меня работать. К счастью, я знал многих людей, которые делали то же, что и я». Ссылаясь на некоторых ребят, с которыми я начал играть сразу после того, как стал трезвым — Billy Morrison, [Dave] Navarro, Matt Sorum, Billy Duffy — ребят, которые прошли через тусовки и затем оказались по другую сторону, типа: «Окей, это больше не работает. Я должен найти новый способ сделать это». Все эти парни по-прежнему зажигают, насколько я знаю, и я полагаю, что у меня тоже все в порядке с музыкальной составляющей. Так что вы можете делать это в любом из двух подходов».

На вопрос, было ли в его жизни время, когда он считал употребление наркотиков гламурным, он сказал:

«О, я не знаю. Как я уже сказал, это часть мифологии, и если ты молодой парень, то будешь заниматься всем тем, чем занимаются молодые парни. Я уже не маленький мальчик, поэтому я не могу делать то, что делают маленькие дети. Это убьет меня нахрен. Поэтому я должен создавать такую версию себя, которая мне очень нравится. Мне нравится жизнь. Мне нравится постоянство жизни в настоящее время. Пусть и не такие высокие вершины, но и низины уже не так глубоки [Смеется] Понимаете, о чем я? Все немного ровнее, и мне нравится это постоянство».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

30 янв 2025
Darkside.ru MemberNerferoth Juventino
А что насчёт крепкого?
30 янв 2025
Rocky Wolfsson
Nerferoth Juventino, не хватает ему на крепкое...

просмотров: 474

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом