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JERRY CANTRELL: «Я трезв уже 21 год, и мне до сих пор не хватает возможности надраться»



JERRY CANTRELL в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как создание музыки изменилось после того, как он перестал пить:



«Я написал несколько по-настоящему хороших песен в том и другом случае. Так что я полагаю, что оба способа работают. В моей жизни были периоды, когда это работало, а потом не работало. [Смеется] Если что-то больше не работает, нужно найти новый способ это сделать. Так что лично я прошел через такие перемены около 21 года назад. Я все еще сочиняю — по крайней мере, для себя - такую же впечатляющую, странную, охренительную музыку, как и тогда, когда я был в охренительной форме. Так что я не считаю, что [нахождение под воздействием] является обязательным условием [для написания хорошей музыки]. Это часть мифологии музыканта и художника.



Я считаю, что каждый должен пройти через подобный период. Я знал, что для меня это привлекательно и притягательно, даже несмотря на все сигналы ранних смертей и того, что у людей ничего не получается. Типа: «Эй, со мной такого не случится». Уверен, они тоже так думали. [ Смеется ] Так что я не очерняю это. Я не принижаю этого. Я трезв уже 21 год, и мне до сих пор не хватает возможности надраться. Потому что это весело. Весело выходить за пределы своей головы, круто тусоваться со странными людьми, различные сценарии, различные рамки сознания, в которые можно попасть, находясь под кайфом и нае$$$шись. Так что я не собираюсь опускать руки, потому что я занимался этим, и у меня было много хороших впечатлений. Но в какой-то момент это перестало для меня работать. К счастью, я знал многих людей, которые делали то же, что и я». Ссылаясь на некоторых ребят, с которыми я начал играть сразу после того, как стал трезвым — Billy Morrison, [Dave] Navarro, Matt Sorum, Billy Duffy — ребят, которые прошли через тусовки и затем оказались по другую сторону, типа: «Окей, это больше не работает. Я должен найти новый способ сделать это». Все эти парни по-прежнему зажигают, насколько я знаю, и я полагаю, что у меня тоже все в порядке с музыкальной составляющей. Так что вы можете делать это в любом из двух подходов».



На вопрос, было ли в его жизни время, когда он считал употребление наркотиков гламурным, он сказал:



«О, я не знаю. Как я уже сказал, это часть мифологии, и если ты молодой парень, то будешь заниматься всем тем, чем занимаются молодые парни. Я уже не маленький мальчик, поэтому я не могу делать то, что делают маленькие дети. Это убьет меня нахрен. Поэтому я должен создавать такую версию себя, которая мне очень нравится. Мне нравится жизнь. Мне нравится постоянство жизни в настоящее время. Пусть и не такие высокие вершины, но и низины уже не так глубоки [Смеется] Понимаете, о чем я? Все немного ровнее, и мне нравится это постоянство».







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