сегодня



JERRY CANTRELL представил новый трек



"Vilified", новая песня JERRY CANTRELL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "I Want Blood", выход которого запланирован на 18 октября на Double J Music.



01. Vilified

02. Off The Rails

03. Afterglow

04. I Want Blood

05. Echoes Of Laughter

06. Throw Me A Line

07. Let It Lie

08. Held Your Tongue

09. It Comes







